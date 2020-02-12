布先自行隔離家屬：亂傳女兒患病 人心比病毒恐怖

（怡保12日訊）“我們已經很負責的自我隔離、我們沒有出門、沒有和任何人提及我們隔離的日子是怎麼度過，怎麼還有那些唯恐天下不亂的人亂說？”

新加坡新冠肺炎確診病患的家屬居家隔離之事，在霹靂布先鬧得沸沸揚揚，其中一名受謠言困擾的家屬昨日在臉書貼千字文申訴，或許壞心眼的肯定在想，不用做工可以在家休息當然好，惟他們的早餐都麵包及快熟面，誰有關心他們隔離的難處。

從帖文中可見這名家屬是請假女學生的母親，對於近日來的閑言閑語，她表達抑鬱在心中多天的心聲，懇求小孩的父母們，不要做出傷害其女兒的事情。

其中最讓她費解的是，為何選擇自行隔離的他們一家人反被大家冷眼對待，因他們的目的就是不要造成村民恐慌。他們隔離，更不代表他們患病。豈料卻出現很多難聽的言語，令她在短短幾天領悟到人比病毒更恐怖。

她強調，她女兒沒有生病也沒不舒服，希望給就讀的華小家長一個安心。有人開始誤傳她女兒患病，也令她感到非常生氣，不解為何那些人要無中生有？

她說，她的孩子一個星期不能上課及補習，老公不能到公司，在家處理公司的工作，兩歲多的孩子鬧著要到隔壁的雜貨店買零食，她都不敢帶孩子踏出家門。

“我們每一晚吃飽晚飯後，都會帶孩子出去兜風，如今，只能哄他說，我們生病了，好了再出去好不好。”

“你們也是別人的父母，你們擔心自己的孩子被傳染，可是你們怎麼不能將心比心，去想下我的感受，為我的孩子想下？我們為了保護大家，已經主動做出自我隔離。”

“你們愛你的孩子，我也一樣很愛我孩子，我可以接受你們攻擊，可是請不要影嚮我孩子的弱小心靈，真的希望孩子在星期一可以開開心心的踏入學校上課。”

她表示，當然在這段期間，她獲得朋友打抱不平和雪中送炭，這些舉動讓她非常感動，也感激朋友們的協助。

她認為，戴口罩、勤洗手及多喝水才是照顧自己健康的方法，並且希望各界保持冷靜和理性，不要以分享之名散播不實訊息。