防範新冠肺炎 拉大推遲畢業典禮

（吉隆坡12日訊）受到新冠肺炎疫情影嚮，拉曼大學學院決定推遲原定本月22日至24日在吉隆坡總校，及原定2月29日在檳城分院舉行的畢業典禮。

拉曼學院將持續關注該疫情最新進展，並擇日另行公布新的畢業典禮日期。

拉曼學院今日在文告中說，由於畢業典禮展延，所有已支付畢業典禮費用的畢業生將可獲得全額退款。

文告說，畢業生可在完成tracer study及exit survey之後，在下列日期到指定地點領取畢業證書和成績單。

●吉隆坡總校

2月22日及23日（星期六及周日）上午10時30分至下午5時

2月24日起（只限工作日）上午8時30分至下午5時30分

地點：丹斯里許啟謨大樓考試及學分累積處

電話：03-4145 0100/23（分線3551/3748/3175）

電郵：[email protected]

●檳城分院

2月29日（星期六）上午10時30分至下午5時

3月2日起（只限工作日）上午8時30分至下午5時30分

電話：04-899 5230（分線103/104/108）

電郵：[email protected]

●有意拍攝畢業照的畢業生最遲須在2020年2月14日聯絡校方安排租借及領取畢業袍作為拍攝之用，聯絡詳情列下：

●吉隆坡總校（企業傳訊及營銷處）

電話：03-4145 0100/23（分線3726/3727/3227）

電郵：[email protected]

●檳城分院

電話：04-899 5230（分線103/104/108）

電郵：[email protected]