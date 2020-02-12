曾接觸獅城第39確診 布先4親友沒受感染

（怡保12日訊）沒事！4名來自霹靂州布先，並曾與新加坡第39名武漢肺炎確診者親密接觸的親友，檢驗結果皆呈陰性反應。

霹靂州衛生局主任拿督陳麗敏發文告證實，4名來自布先並曾與新加坡第39名武漢肺炎確診者親密接觸的親友，檢驗結果皆呈陰性反應，都未出現呼吸道感染癥狀。

她指出，衛生部是通過馬來西亞國際衛生條例（IHR）協調中心與新加坡國際衛生條例協調中心的管道，得悉有關新加坡第39宗新冠肺炎呈陽性的消息。

該資料指出，第39名武漢肺炎確診者是新加坡公民，在2月8日在新加坡的實驗室進行檢驗時確診感染新冠肺炎，由於該病患曾在1月23日至2月2日到訪我國，並與4名大馬公民有過親密接觸。

她告知，近打縣衛生局已把上述4人轉介到怡保蘇丹後端姑拜農醫院採集臨床樣本及進行病毒檢驗，檢驗結果也顯示他們對新冠肺炎病毒呈陰性反應，同時也沒出現任何呼吸道感染癥狀。

她強調，所有曾與患者接觸的人，都會繼續受到觀察和監督，而衛生部會在調查及鑒定出所有曾與確診者過密切接觸的人士，呼籲大家在調查過程中給予合作。

她還說，霹州衛生局將不時把最新的進展通知公眾，包括該局採取的預防和控制措施，任何諮詢或提供有關此疾病的信息，都可致電霹靂州危機準備及應對中心（CPRC）熱線05-2433962或電郵到[email protected]。