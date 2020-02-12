包括日台新越泰 韓建議別來馬

（首爾12日綜合電）韓國政府週二建議公民避免前往新冠肺炎疫情波及的馬來西亞、新加坡、日本、越南、泰國、台灣，以免新冠肺炎流入境內。

韓聯社報道，韓國中央應急處置本部副本部長金剛立在記者會上表示，這些國家和地區於週日被世界衛生組織（WHO）列為確認社區傳播的地區。鑒於病毒傳播可能性較大，且國外也出現社區傳播現象，政府建議公民慎赴這些地區。

目前不清楚韓國是否會對來自這6個國家的旅客實施入境限制。

不過，韓國從週三（12日）零時起，將香港和澳門劃為新冠肺炎疫區，對途經港澳入境的旅客加強檢疫。所有途經港澳入境的旅客需在抵達機場後提交健康狀態問卷並接受體溫檢測。檢疫部門還將對有發燒、呼吸道疾病癥狀的人員進行新冠病毒檢測。

韓國中央應急處置本部隸屬衛生部，該部的措施與外交部的旅行警告不同。

根據韓國外交部方面的四級別旅遊安全預警，目前已針對中國湖北省發布第三級紅色預警“建議撤離”（非有緊急事務必須撤離，取消旅行），包括香港和澳門在內的中國其他地區已?動第二級黃色預警“謹慎前往”（特別註意人身安全，慎重考慮旅行）。

另據報道，韓國中央防疫對策本部同時還宣佈，計劃分階段向醫療機構提供旅行經歷信息，具體安排是香港、澳門、新加坡、泰國、越南從週二起，日本從13日起，台灣和馬來西亞從17日起開始提供。

與此同時，韓國第三架武漢撤僑包機週三返國，韓國僑民的中國籍配偶及家屬首次獲准登機。

韓聯社報道，第三批撤回的147位人員搭乘大韓國航空KE9884包機當天淩晨6時23分抵達首爾金浦機場，包括67名中國籍家屬，經機場防疫檢查後無癥狀人員搭乘警方安排的車輛離開。他們被送往達京畿道利川市的聯合軍事大學國防語言學院隔離14天。

截至目前，這批回國人員中有5人出現疑似感染新冠肺炎的癥狀，已被送往國立中央醫療院負壓隔離病房。

韓聯社報道，這架包機周二晚送載送16名希望返回湖北省的中國公民回國，包括一名確診並康復的女子。

韓國境內目前確診新冠肺炎病例28例。