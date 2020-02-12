土權挑戰華淡小違憲案 14團體獲准聆審

（吉隆坡12日訊）大馬土著權威黨（PUTRA）副主席莫哈末凱魯阿占申請挑戰華淡小違憲一案，吉隆坡高庭今日批準14個團體介入此案的申請，並將他們列為答辯人，同時擇定案件於5月5日聆審。

莫哈末凱魯阿占是於去年10月23日，以個人名義入稟聯邦法院，申請挑戰指1996年教育法令下的多源流學校違憲，並將教育部長及大馬政府列為答辯方。其申請於去年11月11日遭聯邦法院駁回後，他於去年12月17日入稟吉隆坡高庭申請挑戰華淡小違憲；而吉隆坡高庭也擇定，有意介入此案者最遲在1月16日之前，必須入稟申請介入。

高庭法官諾丁哈山於今日聆審各團體介入此案的申請後，批準14個團體的介入申請，並將這14個團體列為本案的第3至第16名答辯人。

他也說，如果任何人在此案有涉及法律上的利益，那麼他們是被法律賦予權力，提出申請介入此案。

此前，法庭已將大馬教育部長和大馬政府，分別列為第1和第2答辯人。

諾丁哈山也諭令答辯人需要在3月5日提交宣誓書；訴方則必須在3月27日提交回複宣誓書。

王鴻財：或聯合其他團體開會

馬來西亞華文理事會主席拿督王鴻財在庭外受訪時表示，接下來可能會聯系其他團體一起來召開會議，商討這個案件的詳情，和收取資料。

他希望短期內，華團，甚至政黨都可以聯系，互相開一個會議，以重組和商討收取的資料，並互相做個交流。

他說，今天是一個很悲哀的日子，因為我們都獨立了60年，今天還有其他團體挑戰華小和淡小的憲法地位。

“在案件來說，有好有壞，另一方面，是一勞永逸，讓我們能夠清清楚楚的證實，華淡小的憲法地位是正確的。”

他說，不然的話，久不久又有人提起這個案件，說華小不成立、不合法這樣的情況。

第1答辯人：馬來西亞教育部長

第2答辯人：馬來西亞政府

第3答辯人：大馬土著權威黨

第4答辯人：拿督劉華才（民政黨主席）

第5答辯人：巴布拉斯（PERSATUAN TAMILAR THIRUNAL PERAK）

第6答辯人：馬來西亞淡米爾學校退休教師福利工會聯合會

第7答辯人：拿督王超群（教總主席）

第8答辯人：陳大錦（董總主席）

第9答辯人：PERTUBUHAN GENERASI BARU MELAKA

第10答辯人：阿索占（國大黨公共官員）

第11答辯人：傑拉瑪（馬來西亞Thamizhar協會會長）

第12答辯人：拿督張盛聞（馬華總秘書）

第13答辯人：馬來西亞華文理事會

第14答辯人：馬來西亞淡米爾民族協會

第15答辯人：淡米爾學校畢業生聯合協會

第16答辯人：吉隆坡中華獨立中學

​张盛闻：感谢高庭允介入案件 马华誓捍卫母语权利

馬華總秘書拿督張盛聞感謝高等法庭允許馬華以政黨身分，介入律師莫哈末凱魯阿占入稟法庭挑戰國民型學校違憲案。

針對莫哈末凱魯入稟法庭要求宣判《1996年教育法令》第17及28條文違反與抵觸《聯邦憲法》第152條文案，馬華日前通過代表律師拿督陳忠俊提交申請，要求介入此案。

高庭法官拿督諾丁哈山於今日宣判，允許馬華以政黨身分介入此案，讓馬華以合法的權利捍衛國民型學校的存在。

張盛聞發文告說，馬華也是第一個通過司法途徑捍衛華小地位的華人政黨。

他強調，馬華將竭盡全力維護憲法賦予各族接受本身母語教育的權利，其中也包括建設及發展國民型學校的權利。

“馬華將繼續堅定捍衛聯邦憲法所賦予各源流學校的權利，並將不惜一切代價阻止任何人違背神聖的憲法。”