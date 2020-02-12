中國日增2015確診 世衛：威脅勝恐襲

（北京12日訊）新型冠狀病毒肺炎疫情持續，中國國家衛健委公佈，中國昨日（11日）新增2015宗確診病例，累計4萬4653宗，其中重症病例8204宗；新增死亡病例97宗，包括湖北94宗，河南、湖南、重慶各1宗，累計1113人死亡；現有疑似病例1萬6067宗、治癒病例4740宗。

港澳台方面，香港新增7宗，目前累計49宗確診1死；澳門10宗確診，台灣則累計18宗確診。

大馬目前累計18宗確診病例，3人治癒。截至今早7時，中國境外確診病例以日本居冠，共有163宗確診2治癒，大部份患者是郵輪鑽石公主號的乘客。接著是新加坡新增2宗，累計47宗9治癒。第三高確診病例是泰國33宗，治癒10宗。

韓國累計28宗，治癒3宗；德國新增2宗，累計16宗。澳洲15宗，治癒3宗。越南累計15宗，治癒3宗。美國13宗，治癒1宗。法國11宗。

阿聯酋8宗1治癒、英國8宗、加拿大7宗治癒2宗、印度3宗、菲律賓3宗1死1治癒、意大利3宗、西班牙2宗、俄羅斯2宗、比利時1宗、柬埔寨1宗1治癒、斯里蘭卡1宗、芬蘭1宗1治癒、尼泊爾1宗、瑞典1宗。

面對武漢肺炎疫情持續蔓延，世衛組織（WHO）秘書長譚德塞先前形容全球疫情僅是“火花”程度，但須小心星火燎原；他週二（11日）更加重說明，武漢肺炎影響的層面“比恐怖攻擊更有威脅”，因此應該被視“全民頭號公敵”。