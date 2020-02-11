曾與獅城確診者接觸 布先4家屬檢測呈陰性

（怡保11日訊）霹靂州衛生局證實，4名來自布先的獅城新冠肺炎（新型冠狀病毒）確診者的家屬，在經檢測後皆對新冠病毒呈陰性反應，但所有曾與患者接觸的人士都會繼續受到觀察和監督。

霹州衛生局局長拿督陳麗敏周二晚發文告指出，我國衛生部是通過馬來西亞國際衛生條例（IHR）協調中心，接獲新加坡國際衛生條例協調中心通知有關新加坡第39宗新冠肺炎患者的檢測結果呈陽性的消息。

“根據接獲的資料，該名患者是新加坡公民，曾於2020年1月23日至2月2日到馬來西亞，之後於2月8日在新加坡的實驗室接受檢驗時，被確診感染新冠肺炎。同時，新加坡的協調中心也列出4名曾與患者密切接觸的馬來西亞公民的身份。”

她說，近打縣衛生局已根據所提供的資料對上述4人作出檢測，並已采取防範和監控行動，而這4人均未出現呼吸道感染癥狀，並已轉介到怡保蘇丹後端姑拜潤醫院采集臨床樣本進行驗證檢測，而檢測結果也顯示這4人對新型冠狀病毒呈陰性反應。

“追蹤密切接觸者的行動旨在確保預防和控制傳染性疾病擴散，而被追蹤者都是曾與確診病例有過密切接觸的人士，如曾與患者在一公尺範圍內接觸，包括在治療病患時沒有佩戴個人防護裝備的醫護人員，以及與患者住在同一所屋子的人士。”

她指出，衛生部醫護人員將在調查期間鑒定這些密切接觸者，並呼籲民眾在當局進行調查過程中給予合作，以確保這些調查活動能更有效地進行，以及依照衛生部的建議進行。

“霹州衛生局將不時把最新的進展通知民眾，包括該局采取的預防和控制措施。若市民想要進一步了解新冠病毒的資訊或提供有關此疾病的訊息，可致電霹靂州危機準備及應對中心（CPRC）熱線05-243 3962或電郵到[email protected]。”