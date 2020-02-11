疑課業問題離家出走 父母焦急尋回愛女

（雙溪大年11日訊）“女兒，你真的是爸爸的心肝寶貝，爸爸在你出世第一天開始抱你回來後，就一直把你當成了心肝寶貝，雖然爸爸有時候也會罵你，不過，那也是因為爸爸太在乎你.......”

初中三女中學生（15歲）疑面對學業或學校問題離家出走，華裔父親及達雅族媽媽自製短片分享在臉書，希望女兒體會父母對她的愛心回心轉意，萬事回家好好商量。

事主陳祉憲（50歲，銷售執行員）與妻子羅美麗（40歲，工廠女工）在女兒失去聯絡隔天（6日）向警方備案後，今天通過雙溪大年馬華志工團求助，在面對攝影鏡頭向愛女喊話時，夫婦倆忍不住心裡的悲痛，媽媽不停擦眼淚，爸爸則強忍住在眼眶打轉的眼淚，希望通過媒體喚回愛女。

陳祉憲指出，女兒陳柔漪（15歲）是家裡的老大，下有一名弟弟（14歲）及妹妹（9歲），他在柔漪失聯後，將女兒從小的圖片製成短片，並配合歌曲“家”分享在本身臉書及SP人專頁，引起網友關注。

“”我相信她會看到這個短片，同時也希望她看到後回家，大家坐下來好好商量。”

陳祉憲指出，女兒在出事之前曾經要求轉校，不過並沒有獲得父母親的允許，他們不排除有人在背後教唆女兒離家出走，同時也懷疑她的男性朋友涉及。

“她離家時只帶走大約70令吉及一些衣物，我們開始打電話聯絡她時電話響了沒有接，後來就直接關機再也打不通了。”

他指出，家人也讓柔漪的弟弟通過微信聯絡她，不過，至今也沒有任何的回應。

雙溪大年馬華區會秘書兼志工團全國中委黃立仁、馬華雙溪大年志工團團長陳漢生、區會婦女組主席余美娜、大年志工團顧問許漢宏等，也有在場。