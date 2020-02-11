共同對抗疫情 馬新成立聯合工作委會

（布城11日訊）衛生部長拿督斯里祖基菲里宣布，馬來西亞將與新加坡成立聯合工作委員會，以共同對抗新型冠狀病毒肺炎疫情。

他於今日召開的記者會上說，聯合工作委員會的成立旨在強化兩國的跨境合作。

“馬來西亞團隊將由衛生部副部長李文材領導。”

他透露，馬新兩國官員即將於近期內會面，就制定聯合工作委員會的職權範圍進行商討。

他說，為了有效對抗疫情，這個委員會將著重在公共衛生、醫藥與研究的共享；此外，兩國也會關注馬新跨境的篩檢與病例管理，並統一對確診病人的抗病毒藥物的指示。

“兩國也將確定負責病例管理，以及追查密切接觸者的雙邊聯絡官員。”

在召開記者會前，祖基菲里和其團隊也與新加坡衛生部長顏金勇進行視訊對話，出席者包括李文材、秘書長拿督陳超明、衛生總監拿督諾希山、副總監拿督張志強和拿督羅海扎。

另外，祖基菲里說，截至今午，馬來西亞沒有最新的確診病例，累積病例保持18宗。

“這包括8宗受調查病例、8宗密切接觸者、2宗從武漢撤僑的馬來西亞人。18名確診者中，12人是中國人，6人是馬來西亞人。”

已鑒定106密切接觸者

他說，12名確診的中國病人中，3人已康復出院，出院病人兩次接受檢驗的結果都呈陽性。

他也透露，當局至今已鑒定106名密切接觸者，由於追查密切接觸者的行動將持續至全部完成為止，因此數據將會不斷增加。

“在已鑒定的106名密切接觸者中，馬來西亞人有60人，中國人則46人，所有追查到的人士都已被抽取樣本進行檢驗。”

祖基菲里說，在現階段，隔離期限沒有必要從14天增至24天，有關指病毒傳播期可能長至24天的報導有待確實證實。

醫藥專家目前估計新型冠狀病毒的傳播期限介於2天至14天。

“我們會接受各種建議，但在獲得我們的專家或世界衛生組織的最終證實前，我們將堅持現有的隔離期限。”