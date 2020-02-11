疑2車競飆殃及無辜車輛 2歲童拋跌路上

（芙蓉11日訊）兩輛轎車疑在大道競飆，累及另一輛轎車失控車禍，導致車內一名2歲男童被拋出車外受傷。

森州交警調查與執法組發文告指出，一段長59秒的行車記錄視頻今早開始在臉書廣泛流傳，視頻顯示數輛轎車發生碰撞，並有一名男童趴跌在路上。

警方初步調查發現，事故於昨天（10日）下午3時許發生在南北大道森州往甲州方向235.5公里處，當時一輛國產邁薇轎車司機與一輛本田Jazz轎車的司機疑危險駕駛。

期間，邁薇轎車突然轉換車道，擠向行駛在右邊車道的一輛本田Civic轎車，導致Civic轎車司機閃避不及，失控先撞大道中央的防護欄，再撞邁薇轎車的尾部。

男童頭部手腳受傷

由於撞擊力猛烈，本田Civic轎車內一名2歲印裔男童慘被拋出車外，跌在大道右邊車道，而尾隨的轎車慶幸及時轉換車道閃躲，拍下行車記錄的車主也立即停車。

只見男童嘗試爬起身來，一輛行駛在中間車道的羅里也緊急停車，司機下車跑向男童並把他抱起，這時一名相信是男童家屬的印裔男子上前，從對方手中接過男童。

據了解，男童頭部和手腳皆受傷，事後被送往芙蓉端姑查化醫院接受治療。

交警文告指出，邁薇轎車和本田Jazz轎車司機因涉嫌危險駕駛，警方已援引1987年陸路交通法令第42（1）條文（魯莽駕駛）調查此案；一旦罪成，被告可被判監禁最高5年以及罰款5000至1萬5000令吉。