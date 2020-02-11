MySalam新冠肺炎患者 住院費50元最多14天

（布城11日訊）在“B40全國保障計劃”（MySalam）下，新型冠狀病毒肺炎患者如今也可索取每天50令吉的住院補貼，最多14天。

只要是確診患者，就可以在住院后索取每天50令吉作為收入補償。倘若較後產生並發症，患者還可以申請重病津貼。

財政部長林冠英於今日在“B40全國保障計劃”（MySalam）擴大範圍推介禮上說，隨著這項計劃的範圍從今年起擴大，M40受惠者可以從即日起至3月31日上網登記。

他說，所有符合資格的受惠者在收到通知後，就可以開始提出索償。

擴大至M40群體3月31日可登記

“生活援助金受惠者類別的單身人士和殘障人士，則可從5月，即是登記結束後，開始索償。”

除了受惠者年齡頂限從現有的55歲提高到65歲，保障的病症也從原有的36種嚴重疾病保障增至45種，包括絕症及小兒麻痺症。

生活援助金受惠者（B40）則有3個類別，即：18歲至65歲的人士與其配偶；40歲至65歲的單身人士，年收入少於2萬4000令吉；以及18歲至65歲，年收入少於2萬4000令吉的殘障人士。

他們一旦被診斷患上有關的嚴重疾病及入住政府醫院，將獲得8000令吉的一次性重病津貼，以及每天50令吉的住院補貼，最多14天。

非生活援助金受惠者的M40群體，18歲至65歲、年收入少於10萬令吉的個人，當他們被診斷患上有關的嚴重疾病及入住政府醫院後，可以獲得4000令吉的重病津貼，以及每天50令吉的住院補貼，最多14天。

由政府與大東方保險和伊斯蘭保險公司合作的“B40全國保障計劃”，以20億令吉初始基金，為B40群體提供醫藥費保障，如今擴大至M40。

林冠英說，2019年登記的18歲至55歲的生活援助金受惠者共有430萬人，當中9662人在MySalam計劃下受惠，總數達1370萬令吉；1448人獲得重症補貼，8214人獲得住院補貼。

“B40全國保障計劃”擴大保障範圍後，料將令800萬人受惠。欲了解更多詳情，可以瀏覽官網www.mysalam.com.my；抑或聯絡1300 888 938，電郵至[email protected]。

針對新冠肺炎對經濟造成的影響，林冠英說，首相敦馬哈迪料於2月秒或3月初公佈一套刺激經濟配套。

他表示，希望越早推出越好。

較早時，他說，財政部會與經濟事務部、旅遊、藝術及文化部、國際貿易及工業部、業界人士及服務業的企業討論及取得回饋。

有關口罩產量，林冠英表示，詳情可以問副首相兼天災管理委員會主席拿督斯里旺阿茲莎，而政府則是每天最多可採購20萬盒的口罩。

MySalam計劃擴大受惠者範圍：

一、生活援助金受惠者可獲一次性的8000令吉患重病補貼，最多14天的50令吉住院津貼

1.18歲至65歲受惠者及其配偶

2.40歲至65歲年收入少於2萬4000令吉的單身人士

3.18歲至65歲年收入少於2萬4000令吉的殘障人士

二、非生活援助金受惠者可獲一次性的4000令吉患重病補貼，最多14天的50令吉住院津貼

1.18歲至65歲年收入少於10萬令吉的人士

MySalam計劃新增9種受保嚴重疾病：

1.脊髓灰質炎

2.肺動脈高壓

3.系統性硬化症

4.冠狀動脈疾病

5.中風（導致腦神經缺損症狀及持續性的臨床症狀）

6.主動脈手術

7.紅斑狼瘡導致嚴重的腎臟並發症

8.絕症

9.三度燒傷