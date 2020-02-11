印度員工被毆打欠薪 勞工局等3造取締餐館

（吉隆坡11日訊）為了調查一名印度籍員工莫哈末尤索夫被毆打及拖欠3個月薪水的案件，勞工局於昨天連同移民局、反販賣人口理事會專案小組（MAPO）展開聯合行動，取締位於吉隆坡安邦巷的Karaikudi Chettinadu餐館。

可是，由於莫哈末尤索夫已返回印度，以致勞工局無法作進一步調查。

網媒《今日自由大馬》於1月29日報導，除了被毆打及被拖欠薪水，莫哈末尤索夫每天還需要長時間工作，有時候甚至需要工作20個小時。

勞工局法律與執法組主任再魯拉迪拉說，經過調查，莫哈末尤索夫已不在餐館及宿舍，而移民局資料則顯示其經於1月24日返回印度真奈。

他說，莫哈末尤索夫的被毆打及欠薪無法獲得其同事和同屋居民的證實他，因此無法援引反販賣人口及反販運移民法令作進一步調查。

“在取締行動中，5名印度籍員工在餐廳工作，3名則在宿舍。當中7人有工作準證，一人沒有身份證明。”

他說，移民局紀錄顯示該餐館總共僱用23名外勞，而僱主聲稱其他外勞已經逃走或回國

。

再魯拉迪拉表示，勞工局目前援引《1955年僱用法令》進行調查，包括第8條例沒有給予本地員工服務合約、沒有投報外勞（60k條文）、以現金發薪（25條文）、在未經總監批準下把員工收藏在其他地方（第6條例）、沒有註冊副本（44條文）、沒有按時發薪（19條文）、沒有在餐館展示公共假期（60D條文）。

此外，他說，一名沒有證件的印度籍公民在《1959/63年移民法令》第6(3)及6(1)(c)條文下被捕。