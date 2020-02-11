收藏達人網購遇老千 舊鈔沒到手 7千沒了

（吉隆坡11日訊）喜歡收集舊貨幣的電腦程序員上網購買舊鈔古幣，在與相信也是“行家”的網絡賣家通過Whatapps交涉3天後，達成以7050令吉購買6張舊貨幣的交易，唯他在通過網上銀行過賬後，依據賣家提供的出貨號碼展開追蹤，發現該號碼並不存在才赫然警覺上當，賣家收了錢卻沒有發貨！

這名電腦程序員李文健（28歲），居住在文良港。他是今年1月14日，在網絡購物平台看到一家店商出售舊鈔古幣。由於當中有不少很稀有的舊貨幣，引起他極大的興趣，於是就通過Whatapps聯絡上該名賣家。

他今日向馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜投訴說，他在與該名賣家交涉了3天，達致以7050令吉購買所出售的5張舊鈔和1個古幣。“這些貨幣全部都是馬來西亞的貨幣，包括一張500令吉舊鈔、一張1000令吉的舊鈔、一張婆羅洲時代的大水牛舊鈔、兩張60令吉的紀念鈔及一枚1908年的一仙錢幣，其中該張第五代的500令吉紙鈔價值最高，售價達2300令吉，而大水牛的舊鈔也值2000令吉，一分錢的古幣也值200令吉。”

他說，這是他首次在網絡上進行貨幣交易，因此他也非常謹慎。“我在與賣家交涉期間，向他提問了很多問題，賣家都對答如流，顯示他也是行家。對方也告訴我說，他是因為家里從事這個事業，所以才擁有這些稀有的貨幣。”

首次網購不幸中招

李文健說，他在與賣家交涉期間，也與其他賣家價格進行對比，同時也咨詢一些行家，了解到這批舊鈔的售價並不比市面上的便宜太多，大概也只是便宜10%，所以他不以為賣家是騙子。“如果對方該張500令吉的舊鈔賣數百令吉，那我就肯定知道那是一宗騙案。”

他說，他收藏舊鈔古幣經有10多年，向來主要是前往八打靈Amcorp Mall，這是第一次網購貨幣。

“我是因為這一批貨幣很稀有，在其他地方都找不到，才萌起向賣家購買。”

“賣家自稱在吉隆坡，我也曾試過要求面交，但賣家說他到處跑，時常要出坡，沒有辦法面交。”

他說，在達致交易後，他分2次把7050令吉的款項匯入賣家提供的銀行戶頭內。“在匯款後，我其實也怕對方不發貨，所以我一直催促對方給我發貨號碼，對方在翌日才提供了該號碼，我馬上就向快遞公司進行追蹤，唯快遞公司卻告知我並沒有該發貨號碼。”

他表示，他之後就聯絡賣家，可是賣家卻不再接聽他的電話。“賣家的手機迄今都可以聯絡得上，但他卻封鎖我的號碼，我曾試過用其他人的電話聯絡，他還是接聽，但一聽到我的聲音就掛上電話。”

他也披露，這名賣家隨後也取消了購物平台上的帳號。

李文健已經在1月16日向文良港警方報案。他希望借此提醒公眾不要上當，嚴謹提防這種網絡詐騙。

12網購騙案涉款200萬

張天賜披露，在2018年迄今，向該部投訴網絡購物詐騙的案例有12宗，涉及200萬令吉，其中最大宗的騙案為一宗購買限量版球鞋的詐騙案就騙走買家近百萬令吉款項。

他提醒繼購物者不要貪小便宜選擇一些比市場價格便宜太多的貨品，這些往往是騙徒的技倆，捉住人們“貪”的習性詐騙。

馬華公共服務及投訴部法律顧問餘家福建議購物平台應該對賣家進行審核及認證，並保障買消費人不受騙的權益，可是，很可惜的是，很多購物平台，包括國際著名購物平台都沒有做到這個防範措施。