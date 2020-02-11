批發價20朵80元 情人節玫瑰花漲193%

（雙溪大年11日訊）受新冠肺炎影嚮，情人節少到公共場合聚餐，送花給心愛的人成了首選，故今年情人節花店生意看俏，花束價格也隨批發價調整而稍漲。

雙溪大年MS Garden花店花藝設計總監宋杶郿，今天剛剛收到玫瑰花貨源，她說，去年同期的玫瑰花批發價格每包（20朵）28令吉，今年每包要價80令吉，高漲193%。

無論如何，她說，為了讓每一個顧客可以在情人節送花給親愛的人，她決定把玫瑰花的價格做小調整，也希望每一個女人都有機會收到花束。

她指出，每年的情人節，本地玫瑰花貨源多數需要從國外入口，單單靠金馬侖高原產量不足以應付本地市場。

宋杶郿也是吉中中華工商聯合會理事，她今天接受《光明日報》訪問時，如是指出。

提及今年的訂單及市場反應時，她說，情人節市場向來比較慢熱，訂單多數在最後幾天才陸續而來。

“在新冠肺炎疫情影嚮下，我相信今年花束要求會增加，多數人在減少其他開銷下，應該選擇送給心愛的人花束，共進晚餐及送一份禮物等，而玫瑰花依然是多數情人送花的首選。”

宋杶郿對花藝生意經驗豐富，早前在麗雅花園巴剎開始花店創業，目前她在麗雅再也花園的28間飲食中心，創設MS Garden花藝設計。

她說，以前的人多數在情人節選擇送花，現代人將送花換成送禮，送花束的同時也加入了小禮物。

“除了玫瑰花之外，一些配搭花束的小花及包紮紙等，也同樣價格不菲。”

她說，一些頭腦靈活的網絡經銷商，通過由國外訂購精致包裝，再加上該店精美的設計，吸引網友訂購。

“類似顧客有助於提升市場要求，是一個符合時代要求新的商機。”

她說，除了多數人喜歡的大紅色之外，該店也備用粉紅、蘋果青、黃色、橙色等玫瑰花，都是A級入口品種。