逾月沒遊客 收入近乎零 檳導遊苦撐

（檳城11日訊）我國旅遊業受到新冠肺炎影響，檳城導遊公會60%全職導遊排排坐、拍蒼蠅，一個遊客都接不到！

檳城導遊公會30多名會員今日上午聚集舊關仔角操場拍攝“武漢加油，中國加油”短片，響應檳州環球旅遊機構號召本地旅遊業者支持中國政府與人民對抗疫情。

該會主席陳寶珍促請檳州政府在遊客大量遞減時刻，仿效台灣政府，津貼人民在國內觀光，支持全國各地遭受影響的旅遊業。

她說，該會現有740名會員，其中50%導遊會員專做中國遊客生意，全職導遊佔了其中30%。

60%導遊接不到遊客

她披露，在過去1個多月新冠肺炎來襲期間，60%的全職導遊一個遊客都接不到。

“一些會員每月必須攤還房屋及汽車貸款，如今中國遊客不來了，他們的收入幾乎等於零，生活陷入困境。”

為此，她促請銀行當局，在疫情來襲時刻放寬措施，允許經濟陷入困境的客戶暫停攤還貸款。

在這非常時刻，陳寶珍促請會員多自修，學習不同國家語言，為導遊生涯開創多一些出路。

陳寶珍說，檳州政府去年撥款1萬令吉給該會開設外語班，讓會員在3個月期間學掌握基本德語及法語。

她希望檳州政府今年繼續撥款，支持該會開設越南語及泰語班，好讓閒著的導遊會員們多掌握不同國家語言。