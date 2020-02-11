遊華小學生僅隔離7天 同校家長擔心到哭

（威南10日訊）一名小學生隨家人從中國旅遊返馬後，只自行隔離7天便到校上課，導致其他學生的家長因擔憂而哭泣，並呼籲教育部向校方發出明確的公告，並正式指示從中國旅遊返馬的學生必須自行隔離14天。

新邦安拔一所小學的家長申訴，其孩子的1名同學曾於疫情蔓延期間到中國揭陽普寧旅遊，但該名學生於1月27日返馬後，只自行隔離7天，即於2月4日返校上課，導致其他家長感到極其擔心。

在這當中，李姓家長指出，雖然該名學生已被教師勸告須隔離14天，但校長卻不敢作出決定，因此，該名學生期間曾到校2次，讓知情的家長感到恐慌不已。

有家長因此通過面子書貼文，指責教育部沒有作出完善考量。

她說，雖然該名學生及其家人目前都健康，但仍引起其他家長的擔憂，後來，在多名家長的要求下，該名學生的家長才聯絡校方，並讓孩子在家自行隔離14天后，才回校上課。

“家長詢問校長時，對方只稱'校方沒接到教育局指令，所以無權下達任何隔離14天的指示'，因此，我希望教育部在此事上給校方明確公告，並指示從中國旅遊回國的學生需自行隔離14天。”

有家長也為此到教育部副部長張念群的面子書專頁貼文，直言武漢肺炎是世界級危險的疫疾，會讓人賠上性命，所以勸請教育局給校方白紙黑字的指示，讓校長可自行判斷並合理處理事件後，再禀報教育局。

此外，武吉淡汶州議員吳俊益說，他向副教長張念群了解時得知，教育部已於1月30日發出通告，並要求前往中國旅行的學生在回國後都必須自我隔離14天后，才能返校上課。

“衛生部已於1月28日及30日發通告禁止中國武漢人民到馬，對於中國其他省的人民來我國，也必須自我隔離，至於前往中國旅行的國人，回國後即便安全通關，事後也必須自我隔離14天。”