獅城確診者來自霹州布先 新年曾與親友逛怡保數商場

（布先10日訊）新加坡第39名新型冠狀病毒肺炎確診者證實來自霹靂布先喜州新村，且他曾於今年農曆新年期間返回布先度假，並與當地親友同逛怡保一些商場，而曾與他接觸的多名布先親屬，如今已在家中自行隔離，目前情況良好。

這名現年51歲的患者雖來自布先，但他在新加坡工作已久，並取得永久居留證，今年農曆新年期間，即1月23日至2月2日，他曾返鄉過年，期間也曾向親友拜年，且曾到訪怡保市一些著名商場。

這名確診患者是於1月29日出現疑似新冠肺炎症狀，並於2月3日及5日分別在新加坡2家診所求醫，2月6日被送入新加坡國家傳染病中心，當他被確診後，即在該中心接受隔離治療。

目前在布先衛星市住家自行隔離的6名親屬分別是確診者的外甥女夫婦（31歲與30歲，工廠生產部管理員及家庭主婦），女兒（9歲）、兒子（2歲）及家婆。

現年30歲的女事主說，確診者是她的表姐夫，而非如網上所傳般是她丈夫。

“表姐夫曾在新年期間返鄉向我們拜年，期間，我們也曾一同逛怡保一些著名商場。”

她說，她是於週六晚（8日）接到來自獅城的電話通知，指其表姐夫是新加坡其中1名武漢肺炎確診病例患者。

於是，她於週日早上主動將此事通知怡保蘇丹後拜濃醫院。

“院方得知我在這段期間並未出現不舒服的情況後，認為我不需要到醫院就醫，只需在家中自行隔離14天，直至2月17日即可。就讀三年級的女兒也獲校方批准隔離到17日才上學。我家婆原本經營茶室生意，其茶室如今也暫時休業，家中貯存的食物也足夠我們在這段期間食用。”

她強調，雖然他們一家人並非疑例患者，但他們卻為了安全起見而自行隔離，她希望大眾勿以有色眼光看待他們一家人，而她也相當擔心女兒會因此心靈受創。