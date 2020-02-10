獅城衛科局：含強力違禁藥 這3款保健品別買

（新加坡10日訊）3款保健美容產品含強力違禁藥物成分，新加坡衛生科學局提醒公眾不要購買或使用。

新國衛生科學局發表文告表示，其中兩款產品對消費者造成嚴重副作用，另一款產品則含有達危險水平劑量的治療陽痿的強力藥物成分。

第一款產品是“天麻杜仲七葉參”，它含抗敏藥物扑爾敏（Chlorpheniramine）及類固醇地塞米松（Dexamethasone），通過一家馬來西亞藥行銷售。

一名50來歲的男患者在大馬購買並長期服用“天麻杜仲七葉參”後，血液皮質醇濃度（Blood Cortisol Levels）不正常。衛生科學局曾在2011年8月提醒公眾，不要使用同一款產品。

第二款產品是“PERLIERE MIMI PEARL CREAM”，它含複方丙酸氯倍他索（Clobetasol Propionate）、酮康唑（Ketoconazole）、磺胺甲噁唑（Sulfamethoxazole）及甲氧芐啶（Trimethoprim），是通過Perliere公司網站及多個電子商務平台銷售。

一名30來歲的女子使用此產品逾兩年，停用後便出現皮膚發紅、奇癢、灼熱感。經皮膚科醫生確認，她出現了類固醇停用症狀（Steroid Withdrawal Symptoms）。

第三款產品是“IMPACTRA”，它含有他達拉非甲基氯化物標準品（Chloropretadalafil）、西地那非（Sildenafil，俗稱“偉哥”）及他達拉非（Tadalafil），此乃通過Gold Tree私人有限公司網站及多個電子商務平台銷售。

該公司以“提升男性性能力”作為賣點營銷此產品，聲稱“全自然配方”，實際上卻含有上述三種治療陽痿的處方藥物，且達危險劑量，可引發低血壓、中風、心髒病、勃起疼痛及陰莖異常勃起（priapism），如不治療或導致永久陽痿。

衛生科學局已指示銷售“PERLIERE MIMI PEARL CREAM”及“IMPACTRA”的公司停止銷售，並與本地電子商務平台合作，將相關商品全部下架。