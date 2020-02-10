旅遊業者晤財長 盼本週內公佈振興配套

（布城10日訊）旅遊相關領域業者今午與財政部長林冠英會面商討經濟振興配套後，希望財政部可儘速在本週內公佈振興配套，以應對新冠肺炎疫情所引發的衝擊，並期許振興配套能在3至6個月內見到成效。

財長是在財政部會見了21個旅遊業團體，包括旅遊、酒店、航空、零售業、購物中心和保健業等，共同商討應對新冠肺炎疫情的經濟配套，以振興經濟。

馬來西亞旅遊總會（MATTA）總秘書長王振添披露，MATTA希望政府減少人力資源發展基金(HRDF)和公積金的繳納率，及促銀行放寬貸款，讓業者包括旅巴業者能融資應對行政開銷和發薪問題。

他說，目前最關鍵的是確保旅遊業相關領域的員工可繼續工作直到復蘇為止，這樣才能確保在疫情過後，旅遊業不會面對人手短缺問題。

他也提到，財長對各項建議反應積極，業界放眼政府作出正面宣布，並希望振興配套能在3個月至半年內見到成效。

“業者也要求政府為私人界提供具體促銷獎掖，讓業者能推展旅遊促銷活動。我們也建議政府檢討旅遊稅，以降至最低水平。”

出席者包括了旅遊、藝術及文化部長拿督莫哈末丁可達比、秘書長拿督諾扎里哈瑪、旅遊局總監拿督慕沙尤索、大馬酒店協會（MAH）首席執行員葉立聖、大馬旅遊總會吉隆坡分會主席許光標、馬中旅遊文化促進商會會長拿督伍安琪、及總秘書長蕭崔霖。和雲頂馬來西亞有限公司總裁兼首席營運員拿督斯里李忠仁等。（TKM）

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馬中旅遊文化促進商會（MICA）會長拿督伍安琪則說，旅遊業者目前面對最大難處是現金流問題，因旅行社已經支付了一大筆費用予酒店和車行。

她希望在財長和國家銀行協助延長6個月的旅遊巴士還貸期限，或提供軟貸款（soft loan）、短期貸款，甚至是免利息，讓商家得以周轉。

她認為，兩個部門都非常正視經濟和旅遊，也重視各行業的生態，惟業者提出了許多建議，相信財長需時間消化，才能推出振興經濟配套。

她提到，仍是看好7、8月暑假期間能吸引到中港台澳的遊客，也相信屆時疫情會受控。

另外，馬來西亞連鎖協會會長拿督斯里蔡家勝則提到，各界應積極面對疫情，以給予市場信心，信心是刺激市場的最大動力。

他舉例，銀行取消團拜，導致市場很負面，過後很多企業和協會也跟著取消，對國家經濟不利，尤其是購物中心傳出感染的假新聞，已引起民眾不安。

他建議，人力資源發展基金暫緩繳納，及公積金可延緩6個月，以免影響現金的流動。

“為刺激市場，大馬連鎖協會在本週末將繼續推展農曆新年的促銷，採取積極的態度來應對。除中國外，大馬也希望能吸引中東、亞洲和印度旅客，來填補中國旅客的流失。”（TKM）