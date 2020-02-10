砂擴大防範措施 訪獅城者隔離14天

（古晉10日訊）隨著新加坡政府日前將疾病爆發應對系統（DORSCON）提升至橙色級別後，砂州政府今日下午發表文告宣布擴大防範新冠肺炎隔離措施，促近期曾前往新加坡的民眾，返砂後必須立即進行居家隔離14天。

砂副首長兼砂災難管理委員會主席拿督阿瑪道格拉斯在文告中表示，這項措施即日生效。

“DORSCON橙色級別是屬於第二高級別，表明新冠肺炎趨向嚴重，且容易在人與人之間傳播。”

道格拉斯說，雖然新加坡的新冠肺炎疫情受到控制，未廣泛傳播，但據悉該國有教堂、醫療用品店及酒店均出現新冠肺炎感染病例，這情況令砂政府深感擔憂。

他表示，有新加坡感染者曾前往教堂，並曾接觸德士司機、私人出租車司機、導遊及教師等，他們從未前往中國，但在接觸過程及感染者曾出現的地方受到感染。

截至昨日，新加坡共出現43宗新冠肺炎確診病例。

道格拉斯今日較早在砂州行動室主持砂災難管理委員會會議，與砂衛生局、砂移民局、旅遊局、外交部及警方等相關單位代表商討應對新冠肺炎最新措施。

他說，砂災管會將盡快與教堂、寺廟、清真寺、砂其他宗教單位（Unifor）、德士業者、酒店業者及長途巴士業者等組織接洽，加強防範新冠肺炎的合作。

“砂拉越還是屬於新冠肺炎白區，希望各界給予充份合作，保持砂白區的地位。”