2男襲擊揍頭 林立迎助理遭毆暈

（吉隆坡10日訊）民主行動黨國會議員林立迎的助理賴俊權遭人惡意襲擊！兩名膽大包天的華裔男子於上周五（7日）公然在甲洞國會議員服務中心外追打賴俊權，盡管後者以手擋拳，但仍難敵四手連番攻擊，最終頭部遭揮中三拳，當場倒地昏厥，經治療證實輕微腦震蕩。

至於兩名施暴者則被附近的行動黨志工團及時上前圍堵，當場制伏，並交由警方帶走。

由於事件發生後引起坊間諸多不實揣測，包括指林立迎遇襲、賴俊權遭車子追撞、行動黨直轄區公共投訴局主任游佳豪被打、游佳豪和賴俊權互毆等多個謠言版本。因此，行動黨直轄區公共投訴局決定召開記者會辟謠，並向關心此事件的甲洞居民做出交代。

賴俊權周一在游佳豪的陪同下出席記者會指出，事件發生在上周五下午1時30分，他當時用完午餐正徒步走回服務中心，行至服務中心旁的樓梯口時，兩名身形健壯的男子突趨前來二話不說便揮拳毆打他，每一拳都瞄準頭部狠揍。

“我本能反應用手抵擋，身體不斷往後退開想要逃走，但是對方一直追打，我問他們是誰，他們也不回答，只是一直打我。”

他憶述，兩名華裔暴徒身形高大，年齡大約逾30歲，其中一名暴徒犯案時還戴著口罩，另一名則以真面目示人，不過他很肯定與兩人不相識，至今也不清楚對方的幹案動機。

暴徒道歉稱點錯相

他說，即便他第一時間逃到服務中心後巷並用手肘擋拳，但一人終究難敵四手，在對方窮追猛打下，他的頭部在挨第三拳時，便當場暈厥不省人事，整個襲擊過程不足一分鐘。

慶幸的是，在服務中心門外的欄桿處休息的職員目睹了整個事發經過，立即高聲呼救，聽見騷動聲的志工們馬上奪門而出，上前協助制伏歹徒，同時也致電要求警方到場逮捕兩名幹案者。

至於倒地不醒的賴俊權隨後也被送上救護車，前往醫院進行治療，經醫生診治，除了手部的皮外傷，腦部也因遭到拳擊而出現輕微腦震蕩。

他在清醒後也已到警察局報案，在警局時遇上兩名被捕的暴徒，後者不斷向他致歉，並解釋他們是點錯相，但他不予理會。

志工及時制伏暴徒

目擊者許瑋芯也是甲洞國會議員服務中心職員。她指出，案發時，她就靠在樓梯口旁的欄桿，與另一名中心職員閑聊，她看到賴俊權從她左邊的方向回來，自然與他打了一聲招呼，豈料對方還來不及回應她，兩名男子便快速從她面前經過，揮拳相向。

當下她趕緊呼救，表明賴俊權正被人毆打，恰巧也在中心門外的男志工便趕緊追上前，而在中心內聽到呼叫的志工也沖出來幫忙，及時制伏了行徑猖獗的暴徒。

許瑋芯表示，她較早前已看見兩名暴徒從遠處走來，但感覺就是路人，因此沒有特別引起她的關註。

案發前一天 可疑男門外徘徊

游佳豪聲稱，案發後的短短兩天內，消息滿天飛，各種各樣的聳動謠言傳遍各角落，而他們也頻頻受到居民和當地社團的追問，因此決定召開記者會說明。

他透露，案發前一天，服務中心門外出現一名可疑男子不斷徘徊駐足了一整個上午，像是在進行監視，不排除該男子就是其中一名幹案男子。

他強調，他們並不清楚兩名暴徒的身份和動機，但認為絕不是點錯相如此簡單，不排除是該服務中心在過去處理民生案件中與任何一方結下恩怨，招致對方尋仇。

“服務中心在過去一年來不斷為民請命，秉持公義的態度處理許多民生投訴，包括金錢游戲、大耳窿、老千騙局，及配合吉隆坡市政局的政策回收禮堂等事件，不排除引起部分人士的不滿。”

游佳豪指出，部分人士透過社交媒體或在公眾場合對他們發表微言已是見慣不怪的現象，只要不涉及過分的行為或種族主義言論，他們都將之視為民眾的正常宣洩。

“我們嚴厲譴責訴諸暴力，這是怯懦的做法，若有任何不滿應通過正確管道，如面談協商，而不是使用暴力行為。”

出席記者會的包括甲洞國會議員服務中心助理蔡宗榮、蘇金發、甲洞區居民代表理事會第三區主席郭廷樟等。