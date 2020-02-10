無外傷被下毒？沙又2野象死亡

（亞庇10日訊）沙巴州內受保護的小矮象死於非命的現象似乎沒有消停的跡象，短短兩天內，在沙巴東海岸的蘇高和山打根油棕園，發現兩頭野象屍體，使到去年至今野象喪生數目高達25只。

沙巴野生動物局總監奧古斯丁今日在WhatsApp媒體群組內，證實再添2只野象死亡事件，均為成年雌象，兩具屍體都沒有外傷。

其中一具象屍是於上周六在蘇高一座園坵內發現，而今早在山打根德拉馬葛（Deramakot）森林保護區邊界的種植集團園坵，又發現另一具死象。

他表示，該局調查隊已為上周六發現死亡的小矮象解剖，至於今日發現的另一具象屍，調查隊已動身前往發現地點。

他指出，去年共有25只野象被發現死亡，而包括最新的2宗，今年1月至今已有3只野象死亡。

另一方面，上月杪京那巴當岸一座油棕園管理層隱瞞一只野象死亡，私自挖洞埋屍的調查接近完成。

奧古斯丁表示，調查顯示，該園坵經理的一名助理沒有向管理層報告有野象死亡。

“查案官尚未完成調查，不過目前看來是這名助理犯錯。”

去年有3至4頭野象在該園坵附近死亡，大多數相信是中毒致死。

詢及是否查出多宗小矮象中毒死亡的毒藥來源，奧古斯丁說，即使化學分析也得不出任何結論，該局會找其他專業化驗單位協助。