巨型大花鼠及禪繞畫 東禪寺花燈3列大馬紀錄

（仁嘉隆10日訊）馬來西亞佛光山東禪寺一連18天的平安燈會暨花藝展於昨日圓燈，該寺院榮獲兩項馬來西亞紀錄大全的殊榮，包括“全國最大旋轉鼠年花燈”和“全國最大禪繞畫空間”；這也是東禪寺燈會主題燈連續3度被列入馬來西亞紀錄大全。

馬來西亞紀錄大全營銷總監連燿輝和辦公室經理李佩玲，昨日在東禪寺燈會作出這兩項宣布，並把馬來西亞紀錄大全證書頒發給總住持覺誠法師及制燈團隊。

適逢庚子鼠年，佛光山東禪寺今年主題燈以佛光山開山星雲大師的一筆字春聯“行道天下，福滿人間”為主題；而這盞佛光山東禪寺巨型大花鼠也成功獲頒《馬來西亞紀錄大全》全國最大旋轉鼠年花燈。

這座高居臨下，傲視整個東禪寺且色彩繽紛的巨型大花鼠，高9公尺、寬7.6公尺，是採用鐵骨架做成的糢型，在內安裝著數以千計的LED小燈泡，再套上燈籠綢布，身上“披”著梅、蘭、菊、竹四君子，華麗又精致。

今年花燈制作團隊是由新馬泰印佛光山總住持覺誠法、東禪寺副住持滿慧法師、佛光山東禪寺平安燈會總幹事如行法師及佛光山法師帶領。

69禪繞畫師生描繪

另一方面，佛光山東禪寺在平安燈會展出期間也備有文化藝術特展，即禪繞畫，由東禪寺當家兼佛光緣美術館主任有航法師領軍，並通過禪繞畫認證師劉繼嬪，召集69名禪繞畫老師及學生描繪以“大自然·枯山水”為題的禪繞畫，讓民眾在賞燈之際還能體驗及感悟“禪”意，從中悟出生活美學。

他們一共用了10天集體創作大型的禪繞畫空間，展出範圍則鋪蓋在修持中心大講堂內的舞台、牆壁和天花板，面積達261平方公尺，是國內史上第一個規糢最大型的禪繞畫空間。

這兩項喜訊，對於花了長時間辛勞籌備燈會及禪繞畫的法師、團隊和千餘位義工來說，無疑是一個最大的慰藉。

隨後，覺誠法師在授證禮上表示，平安燈會沒有最好，只有更好；每年都要求新求變，盡善盡美，讓賞燈大眾把滿心歡喜帶回家時，亦可傳遞藝術生活化。

此外，佛光山東禪寺平安燈會傳燈儀式結束後，寺院內的法師亦帶領眾“佛光人”匯集願心，為新冠肺炎疫情獻燈祈福，以為新冠肺炎病患及前線醫護人員加油打氣，獻上祝福。