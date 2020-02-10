楊祖強性侵案今開審 首證人女傭清場供證

（怡保10日訊）繼上訴庭駁回律師上訴後，楊祖強涉嫌性侵女傭案將會在明日於怡保地庭開審，女傭將是第一名傳召證人，並在清場的情況下供證。

清場供證，意味著只有法官、被告、副檢察司、辯護律師和通譯員在場，媒體人員和其他人包括女傭的母親都不準進入庭內。

此案件原本定於今日至本周五（2月10日至14日）一連五天於怡保地庭開審，但辯方早前申請將此案件移至高庭審理並被怡保高庭駁回後，將案件上訴至上訴庭，並也同樣定於今日審理，因此今日怡保地庭僅進行過堂程序。

怡保地庭法官諾拉希瑪裁決，明日是否繼續開庭審訊，視今日上訴庭結果而定；若辯方上訴被駁回，案件照舊明日開審。

隨著案件今日於上訴庭被駁回，意味著明日案件將會於怡保地庭開審至本周五。

副檢察司阿茲哈今日在怡保地庭過堂後向記者表示，若明日案件開審，首名被傳召證人將會是女傭，因為控方不希望有關印尼籍女傭滯留太久，後者已經為此案待在大馬超過5個月。

不希望女傭滯留太久

他說，控方已經做好準備應對案件開審，將會傳召約15名證人，通譯員今日也來到庭上，並將會協助女傭至後者供證完畢。

“至於明日一共會傳召多少名證人還不確定，一般上主要證人很花時間，不過若明日女傭供證結束，我們將會再傳召第二和第三名證人，估計將會審理一整天。”他指出，今日在庭上原本辯方律師要求展延審訊，但控方反對，因為這有賴於上訴程序；若上訴被駁回，應該在明天至周五照常展開審訊。

他表示，上訴庭駁回辯方上訴後，辯方還有一次機會上訴至聯邦法院，但若真的發生，控方將會提出反對，因為案件可以照樣進行，不需要再展延。

辯方律師則由法漢代表。

楊祖強是被控於去年7月7日晚上8時15分到9時15分期間，在怡保美露拉也鎮住家樓上的房間強姦一名外籍女子，觸犯刑事法典376（1）條文，罪成最高刑罰可被判處監禁20年和鞭笞。