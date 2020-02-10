一家19人香港吃火鍋11確診 檳火鍋店消毒防疫

（檳城10日訊）新型冠狀病毒疫情蔓延，香港出現一家19口吃火鍋卻受感染，其中9人確診的事件，本地餐飲業者及火鍋店業者此際都提升店內衛生，包括對桌椅及餐具等進行消毒，並鼓勵顧客使用公筷母匙。

近年來，中國式火鍋店火紅，吸引本地食客和外國遊客；不過，檳島一間設在遊客區的火鍋店業者坦承，自新冠肺炎爆發後，生意下跌了20%至30%。

火鍋店生意降30%

鍋香府特色火鍋專賣店老闆伍國偉今日接受光明日報訪問說，今年的生意額同比去年下降了約20%至30%。

他說，大部分民眾都喜歡在農曆新年期間吃火鍋，所以火鍋店新年生意一般很火紅，但今年新冠肺炎肆虐，不少民眾都減少出外聚餐，導致火鍋店生意減少。

他指出，雖然顧客減少了些，但店內的衛生仍必須加強，讓顧客安心上門。

一品樂串串香&燒烤店合夥人之一的林小姐說，由於該店並非位於旅遊區，顧客群以熟客為主，所以新冠肺炎對該店的生意影響不大。

她說，雖然有些熟客暫時不會聚餐，但生意還是有得做。 在這段非常時期該店也會加強消毒工作，包括餐具、桌椅及食物衛生等。 （CYL）

優先供應醫院學校 消毒液短缺

檳城姑蘇廣存堂茶酒樓公會會長譽玉芝指出，新型冠狀病毒疫情爆發後，到酒樓光顧的中國顧客確實減少了，生意下跌10%至15%。

她說，過去有些中國熟客在農曆新年期間會回中國過年，過完年返馬就會邀約到酒樓聚餐，但今年沒有看見他們，因有些在中國被禁止出境。

她說，許多民眾也減少出門及在外用餐。

她說，目前酒樓也面對消毒液短缺的問題，所訂購的消毒液也要到4月份才有貨，因為要優先供應予醫院和學校。

她不忘提醒出外用餐的消費者，用餐前先洗手消毒，用餐時盡量使用公筷母匙，以防範病毒蔓延。