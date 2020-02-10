林冠英：一旦走後門主政 國民聯盟敵視非穆

（吉隆坡10日訊）行動黨秘書長林冠英聲稱，若傳聞中的國家聯盟得以通過“走後門”方式，取代希盟並組成大馬政府，將產生公然敵視非穆斯林、聯邦憲法及民主體制，並完全由穆斯林主導的新政府。他因此籲請全馬人民站起來，共同捍衛中庸之道。

他發表文告說，國家聯盟將威脅大馬人現有生活方式，因為伊斯蘭黨曾明確表示不接受非穆斯林出任內閣部長，尤其擔任財政部長等主要部長職，即便憲法不曾有過此禁令。

他也斥責，在馬華及國大黨縱容下，巫統和伊黨慣常操弄種族及宗教極端言論。

由穆斯林完全主導

他也舉例，如反對撥款給多源流學校，有些甚至要求關閉多源流學校、杯葛非穆斯林產品及商家、褫奪華裔與印裔投票權、藐視非穆斯林宗教節慶及習俗、及合理化的針對非穆斯林的惡意謊言。

林冠英在文告中也指英文報《星報》及中文報《星洲日報》為傾向在野黨的主流報。他斥責這兩家報章明知國家聯盟將葬送非穆斯林及非巫裔讀者的權益，卻仍招搖的敲鑼打鼓，為其將取代希盟成為新政府助威宣傳。

他說，更糟糕的是，伊斯蘭黨毫無保留地敵視西方及現代科技，只會把馬來西亞帶入黑暗世紀，就如吉蘭丹州，其“現代科技”可能就是他們領袖一輛輛的豪華馬賽地，還有他們比公務員薪水還重要的5萬令吉領導人花紅。

他表示，希盟是能夠代表所有大馬人的唯一聯盟。

“我們堅決反對種族主義者和宗教極端主義者試圖通過將矛頭指向非馬來人和非穆斯林，以便重新獲得他們先前因腐敗和經濟管理不善而失去的權力。希盟追求的共享繁榮並不僅限於一個群體，而是兼容並蓄。”

林冠英文告呼籲，不只非馬來人和非穆斯林要站起來，所有大馬人也要站起來，共同捍衛中庸之道。

他提到，我們崇尚的中庸是奠基於民主、法治、績效和尊重、保護人民的廉政之上，並且不看種族、宗教、區域和人口多寡。這種中庸不是綏靖，也不是對抗。

他表示，只有大家團結在一起，彼此互相合作、上下同心解決問題，才能變得更強大。

他補充，我們的主要重點始終是幫助父母保護家庭、改善經濟、降低生活成本、提高生活水平並確保我們的孩子有更好的未來，讓他們的生活比父母這一輩來得更好。