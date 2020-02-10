東盟中國投資促進會 籌10萬買醫療品援中抗疫

（吉隆坡10日訊）東盟中國投資促進會發動“武漢疫情籌款義舉”，籌資10萬令吉購買口罩、手套及醫療用品，以送往中國防抗新冠肺炎。

該會會長拿督斯里陳榮立聲稱，中國急需大量口罩、手套、防護衣、防護眼鏡及醫療用品，應對武漢疫情擴散，因此，該會舉辦籌款活動，協助中國籌資醫療資源。

他指出，籌款目標為10萬令吉，目前該會已籌獲了5萬令吉，他促各方秉持“一方有難，八方支援”理念，捐贈義款或贊助口罩，通過實際行動援助中國。

他日前出席吉隆坡陸佑工商會“施贈貧老”活動時表示，該會籌獲的善款，首要用作購買口罩，若有餘款則是配合中國需求，或最新疫情進展，購買其它醫療用品。

他補充，將會尋找口罩供應商，並配合航空公司，將口罩及其它資源運送往中國，然後再通過紅十會會，安排運送資源到最需要、最緊急的災區。

此外，陳榮立聲稱，中國武漢爆發疫情後，嚴重打擊了本地旅游業、酒店業、餐飲業與服務業，連帶沖擊周邊行業，而建築材料與進口產品的漲價，更令不少業者叫苦連天。

他估計，疫情還會延續一段時日，因而促政府擬定紓困方案，例如豁免或減低服務稅與旅游稅，延期繳還銀行貸款與水電費等，以減輕業者營運成本，減少員工的失業率。

他說，新冠肺炎疫情雖影嚮傳統經濟，卻也帶來新型商機，例如電子商務、居家辦公、虛擬會務、健康醫藥、線上醫療、遠程教育等，政府可考慮開發此產業，以彌補傳統經濟的損失。

“全球經濟環環相扣，政府應吸取此教訓，開發新經濟與高科技領域，例如雲計算、大數據、區塊鏈、人工智能、3D技術與無人技術，而非僅依賴資源、制造業與旅游業。”

另一方面，吉隆坡陸佑工商會主席楊貴盛宣布，該會捐助5000令吉予東盟中國投資促進會，其個人則捐贈1000令吉，以示支持。