有企業3月中才開工 北京封城 上海淪孤城

（北京10日訊）新型冠狀病毒肺炎疫情在中國快速擴散，北京當局2月9日發佈《關於進一步加強社區（村）疫情防控工作的通告》，此舉形同中國首都也宣告封城，“小區（村）在出入口設置檢查點，居住人員和車輛憑證出入”、“外來人員和車輛原則上不得進入小區（村）”、“人員抵京當天應及時向居住地報告健康情況”，若有隱瞞依法追究責任。

根據中國國家衛生健康委員會與中國媒體的最新統計，截至2月10日上午9時許，全國確診4萬零217人（新增3035例）、死亡909人（新增98人）、疑似病例23589例、尚在醫學觀察的密切接觸者18萬7518人。

目前中國共有湖北、江西、遼寧和安徽四省已完全封省，包括南京、天津、成都、廣州、溫州、福州、鄭州、杭州等八十多城進行“封閉式管理”。在首都北京也加入封城行列後，上海的狀況也引起各界關注。目前上海當局雖尚未正式宣佈，但已有多個小區採取“自發式封閉管理”，幾乎也近乎封鎖。尤其上海周邊的浙江、江蘇已相繼封城，讓上海反倒成了一座“孤城”。

為避免疫情擴散，原本預計1月30日結束的中國新年假期，原被延後至2月2日。但因疫情升溫，大部分企業又將開工日期繼續延後至2月9日，2月10日恢復上班，部分外資企業甚至繼續延長新年假期。眼看開工期限又要屆至，有企業已通知員工，要延至3月15日以後才上班，甚至可能繼續延長，此舉雖對控制疫情有益，但對中國經濟影響甚鉅。