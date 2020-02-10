老鼠肉私運檳 緬男機場遭截獲

（北海10日訊）威脅全球並奪走多條人命的新冠肺炎搞到人心惶惶之際，疫病源頭與野味有關，值此敏感時刻，一名30歲緬甸籍男子昨晚卻帶著780公克老鼠肉幹，企圖從檳城國際機場入境，所幸被檳州檢疫及檢驗局識穿，將這批老鼠肉幹攔截。

大馬檢疫及檢驗服務局檳州主任查麗娜說，該局是與關稅局在檳城國際機場進行例常的抽樣檢查時，搜出老鼠肉幹。

“緬甸乘客年齡約30歲，被搜出的老鼠肉幹共重780克，對方無法出示任何入口準證和出口國的健康證書。”

她強調，健康證書的用意是確保肉類產品沒有疾病和病毒。

充公無入口準證香芒

“除了老鼠肉幹，執法員也在昨晚8時充公一批由泰國乘客帶入的香芒，重量達59.8公斤，市價約2565令吉，乘客也無法出示入口準證和檢疫證明書。”

她說，在沒有入口準證下非法進口農產品，抵觸2011年大馬檢疫及檢驗服務法令第11（1)條文，並可在第11（3）條文下被判刑，罪成將被判處不超過10萬令吉或監禁不超過6年或兩者兼施。

新冠肺炎疫情蔓延，根據外媒報導，根據病毒基因圖譜，新型病毒與中國浙江省舟山蝙蝠病毒基因高達95%，這也讓蝙蝠病毒再度成為熱門話題。

一些國家有蝙蝠料理，如印尼、泰國、越南和關島等，其中在非洲地區最為普遍，蝙蝠餐有各種料理方式，如火烤、油炸甚至是焗烤及做成串燒。

隨著檳州檢疫及檢驗局官員成功堵住這一批老鼠肉幹後，也讓國人直呼“慶幸”，擔心這批老鼠肉幹若被帶入境後，可以引發的衛生後果不堪設想。