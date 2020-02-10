英語授課 日式教學 峇央峇魯免費數理班反應熱

（檳城10日訊）我國可能恢復英語教數理課題鬧得沸沸揚揚之際，峇央峇魯有批多元族群兒童正在接受以英語為媒介的日本教學數理班課程，以期為學前教育打好穩固的數學基礎。

這也是迎合我國政府配合工業4.0年，而積極實施的科學、科技、工程與數學（STEM）教育概念步驟之一，即配合檳城數學平台，提倡“激發創新”使命，及提高學生對科學、科技、工程與數學教育的興趣。

峇央峇魯區國會議員兼農業部副部長沈志勤特別助理陳順安接受《光明日報》訪問時說，上述課程是專為明年即將入學的6歲兒童度身定制，是以英語媒介但使用日本教學法，學生也間接學到一些基本日語，以培養他們對數學的興趣與創意。

“此外，還有一個美麗的元素，就是學生都是多元種族，同一屋簷下交融學習，能栽培各族互敬互重的大馬幼苗。”

峇都茅山竹園先後推行

檳城數學平台的日本教學數理班，近期已先後在峇都茅及山竹園推行，峇央峇魯國會選區辦公室是第3個地點，卻也是反應最熱烈的一區，十分受各族家長歡迎。

他說，他們原定只招收24個兒童，如今報名人數多達27人，可能這是他們開班前，曾到區內社會發展局幼稚園大力宣傳的結果。

“也許是地點適中、環境理想和比較方便的因素所致，我們準備一個具有智能電視機、投影機以及各種現代化教學器材，展開教學，由一名教員與一名助教負責教課，上課時間是每週六上午9時至10時半，是一項全年計劃的課程。”

他補充，這項課程是免費的，家長只需預付50令吉押底金，只要學生的出席率理想，年終即可索回押底金。

至於有關教員與助教的津貼，是由峇央峇魯國會選區辦公室承擔，合作單位為檳城數學平台（Penang Maths Platform）。

“目前峇央峇魯國會選區服務中心已設有針灸中心、日本教學數理班，即將增添法律諮詢服務。”