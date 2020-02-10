街頭藝術城市評選 檳2貨櫃藝術膺全球最佳

（檳城10日訊）檳城2座貨櫃箱藝術裝置品，獲“街頭藝術城市”（Street Art Cities）國際平台評選為2020年1月全球最佳街頭藝術品。

檳州旅遊、藝術、文化及古蹟委員會主席楊順興對於檳城2座貨櫃箱藝術裝置獲選一事感到欣喜，也感謝“街頭藝術城市”的認可，讓檳城再一次站上國際舞台。

他說，“街頭藝術城市”國際平台，每個月份都會通過社交媒體Instagram，投選全球最佳藝術品。

他指出，根據博客平台Medium.com日前報導，檳城位於峇都交灣及卡巴星道的2座貨櫃箱藝術裝置品，即“Connection”（創作者：Caryn Koh）以及“Hope for the Future”（創作者：Julia Volckova），入選“街頭藝術城市”1月全球最佳街頭藝術品。

“檳城這2個貨櫃箱藝術裝置品，是參與檳城國際貨櫃箱藝術節的作品。這項活動由檳州旅遊、藝術、文化及古蹟委員會行政辦公室推動，藝術品將從2019年杪展示至2020年5月。其他入選的城市，還包括紐西蘭、澳洲、意大利、美國和比利時。“

楊順興指出檳城國際貨櫃箱藝術節是他上任後積極推動的全新項目，希望以此讓檳城藝術領域更上一層樓。

“我們會更加努力，積極推出更多優質的旅遊及藝術產品，打響檳城的國際名聲。”