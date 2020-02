(加州10日訊)第92屆奧斯卡頒獎禮正式揭幕,畢彼特先拔頭籌,憑《從前,有個好萊塢》(Once Upon a Time in Hollywood)首次贏得最佳男配角獎,這是他自《十二猴子》及《奇幻逆緣》等之後,第4度提名演技獎,終於取得“零的突破”。他在致謝時,特別鳴謝同片拍檔里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio),最後提到他的子女:“這是給你們的。”

這是畢彼特第2座小金人,他2014年以《自由之心》(12Years a Slave)製作人身份獲頒最佳影片獎殊榮,卻是演藝生涯中首座奧斯卡演技獎。

本屆奧斯卡最佳男配角獎其他入圍者包括:《知音時間》(A Beautiful Day in the Neighborhood)的湯姆漢克斯(Tom Hanks)、“教宗的承繼”(The Two Popes)的安東尼霍普金斯(Anthony Hopkins)、“愛爾蘭人”(The Irishman)的艾爾帕西諾(Al Pacino),以及“愛爾蘭人”的喬派西(Joe Pesci)。