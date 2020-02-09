諾希山：再添1病例 本土次宗感染病例

（吉隆坡9日訊）衛生總監拿督諾希山宣布，大馬又添一宗新增新冠肺炎確診病例，患者是第九宗確診病患（即首宗確診大馬人）的岳母；這也是繼第九宗確診病患的妹妹之後，第二宗本土感染的病例。

他發文告提到，這名第17宗確診病患是65歲的婦女，她本身也有各種慢性的疾病，包括高血壓、糖尿病、半身癱瘓、心臟病（曾植入心臟起搏器）和行動不便等。

他表示，患者與第九宗確診病患在農曆新年期間，即1月26日、27日及28日有直接的接觸，包括一起同桌吃飯，期間也有其他親人同桌一起用餐。

“這名女病患在1月29日至2月4日期間都留在家，直到2月5日才出現不適癥狀，包括頭暈、盜汗、乏力，但並沒發燒。”

諾希山披露，這名患者後來前往當地的私人醫院接受治療，並沒入院。患者獲準回家，原定在2月7日複診。

他表示，這名婦女是在其女婿，即第九宗的患者被確診感染新冠肺炎後，受縣衛生局的追蹤。

他說，調查結果顯示，她沒到過中國。(衛生局職員）也有索取她和其他家屬的樣本。

患者的檢驗結果是在8日證實為陽性，其他家屬則是陰性。

他強調，這名患者目前在雙溪毛糯醫院隔離和就診，情況穩定。當局會持續進行追蹤工作，也會不時宣布最新的消息。

第九宗確診病患是首宗確診患上新冠肺炎的大馬人。他是41歲的男子，曾與他共車的40歲妹妹，也在2月6日確診為首宗本土感染病例。

隨著此新增病例，我國目前的確診新冠肺炎病例為17宗，大馬人共有5人，其它12人是中國人。其中2名中國籍病患已出院，另有6人正等待獲準出院。

在這17宗確診病例中，7宗是調查病例（PUI），8宗是密切接觸者，2宗是撤僑的國人。