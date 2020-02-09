伊黨投首相信任票 林冠英：讓人啼笑皆非

（北海9日訊）行動黨秘書長林冠英揶揄伊黨似乎還搞不清楚自己是反對黨還是執政黨，竟然要動議投信任票給首相馬哈迪。

他說，一般上，信任票是由執政黨提呈，反對黨只能提呈不信任票覆議 ，可是伊黨卻表示有意在國會提呈支持首相的信任票，讓人啼笑皆非。

“首相已經否認邀請反對黨組政府，因此對於國陣方面制造的聲浪，我認為這是不確實的言論，而且首相也承諾會交棒給安華，我覺得沒有不必要再談這個問題。”

也是財政部長的林冠英今早出席檳州關稅局主辦新春團拜活動后對記者發表上述言論。

振興經濟配套需慎重評估

受詢及政府擬耗資150億令吉推出振興經濟配套時，林冠英說，雖然政府希望盡快推出振興經濟配套，但也不能操之過急需要慎重評估，包括目前新冠肺炎所帶來的層次及影響。

他說，政府在推行振興經濟配套，除了確保國家經濟可持續增長，同時通過配套的方案，讓受影響的領域和業者得到援助，因此需要給予政府時間。

林冠英也透露，財政部明日將與多個部門及包括旅遊業在內的各領域討論，因此在擬定經濟振興配套時，必須擁有良好的策劃與規劃，再听取首相的意見和通過內閣批准。

“當然我們還要觀察和去了解新冠肺炎疫情的進展，目前每日新病患的增長人數有下跌趨勢，財政部會向衛生部跟進和索取詳細報告。”

另外，財長說，為加強執法和減少通過集裝貨柜走私，以及不法申報關稅所帶來的疏漏，政府在2020年的預算中撥出2億3500令吉，增購20架高科技貨柜掃描器，設置在所有策略港口。

他稱，這也確保國家受到安全保護和加強收入，其中7台掃描機將位於沙巴和砂拉越，另13台將設在半島，而美里將是第一個安裝的州屬，預計在今年7月開始，並于9月正式啟用。

“另外，北海北岸箱運碼頭將再裝置一台，從現有的2台增加至3台，讓海關通過更加透明化的方式執法和減少疏漏。”

林冠英說，政府已在2019年通過進口酒類和香煙，取得3億900令吉的稅收，讓國家發展議程取得成功。

他表示，我國正努力實現發展中和進步的國家，同時也會繼續人民的福利。