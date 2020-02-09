即日可更新路稅 吉義消隊准用紅藍閃燈

（亞羅士打9日訊）吉州義務消防隊消防車被禁使用紅藍警示燈的問題已解決，即日起義消隊可如往常，到陸路交通局申請更新路稅。

吉州地方政府和房屋事務委員會主席陳國耀說，他在今年初接獲數支義消隊投訴，指他們送消防車到電腦驗車中心（PUSPAKOM）檢驗時，卻被指因不獲准安裝紅藍警示燈而不獲更新路稅。

他向陸路交通局了解後，獲知當局所取得獲准安裝紅藍警示燈名單，是沒包括義消隊。經過他向交通部反映後，陸路交通局同意將義消隊納入該名單，即同與消拯局和警方在出動時，可啟用紅藍閃燈。

義消隊維持現狀即可

陳國耀今日出席由吉州消拯局舉辦與州內義消隊聚會交流後，在記者會上說，義消隊不需要再破費更換成單一紅色閃燈，維持現狀即可。

“陸路交通局已在1月21日發信，證實義消隊已納入獲准使用紅藍警示燈的名單內。”

另外，他透露，吉州新增了2支義消隊，即亞羅孟古都和雙溪里茂外港，且讓州內共有44支義消隊和1320名隊員。

他鼓勵州內部分義消隊可考慮在不同地方成立，別太集中在一個地區或同地區成立了數支義消隊，在分散地區成立下，可讓更多地方能獲得當地義消隊的優先關注，或在發生火災時可快速抵達現場灌救。

此外，他說，吉南雙溪大年新文英垃圾場大火波及範圍約45公頃，今天已邁入第20天，還有小部分範圍仍有冒煙現象。

他表示感謝義消隊成員犧牲與家人共度新春佳節的團聚時光，在這多天來，支援政府消拯隊努力撲滅該垃圾場的火勢。

等撥款逐步替換裝備

吉州消拯局主任莎雅妮說，當局在去年移交了200套消防衣和裝備予州內義消隊，但尚不足的隊伍則需有時間和等待撥款，才能逐步替換。

她指出，政府非常關注義消隊的福利，州內有1320名義消隊隊員是享有保險福利，而從2002年至2013年，政府也移交了40輛消防車給州內受惠義消隊。

“去年政府也撥發了6萬4500令吉給州內43支義消隊，以資助他們所需經費，以及感謝他們長期的付出。”

同時，她說，去年有3間義消隊的會所獲得撥款提升，即珍珠園、加拉岸和錫Jariah基金會義消隊，各獲3萬令吉。

今天儀式上，陳國耀在莎雅妮陪同下，頒發感謝狀給出席交流會的義消隊。