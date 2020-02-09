財長：1.6萬商家加入行列 逾600萬人領取電子現金

（吉隆坡9日訊）財政部長林冠英披露，截至本月5日，已有超過600萬符合資格的民眾成功領取政府發出的30令吉人民電子現金（e-tunai rakyat），及1萬6182名商家註冊加入接受電子錢包的行列，顯示無現金社會在國內已越來越普及化。

他發表文告說，欲確保可持續經濟增長的其中一種方法，就是增強數碼化的能力。數碼化將是未來的新科技，因此，政府也非常重視國內的數碼技術發展。

他表示，大馬人民不僅應掌握這項技術，還要將之融為日常生活的一部分，以便我們可以跟上世界的最新發展。

無現金社會普及化

他聲稱，政府為鼓勵民眾更廣泛使用電子錢包，因此，在2020年財政預算案中宣布撥出4.5億令吉，以派發30令吉數碼紅包給18歲以上、年收入少過10萬令吉的公民。

林冠英強調，我們希望吸引1500萬人登記領取數碼紅包，並在國內多個地區，包括八打靈再也、古晉、檳城、怡保和布城進行推介儀式，讓更多人了解電子錢包。

他說，至今已有600萬人成功領取電子紅包，並將這1.8億令吉用於購物。

他提及，除了政府，私人企業也紛紛自行加碼，額外提供更多的電子款項給用戶；實際上，每個領取電子紅包者，至少將獲60令吉的電子現金進行購物。

“上述情況也為國內的購買力和經濟增長作出貢獻。政府希望越來越多人註冊使用電子錢包。”

“不僅是購物的民眾，也包括大大小小的商家。如果我們要保持競爭力，我們就要進軍數碼平台，這是一項必需進行的舉措。”

林冠英披露，至今已有1萬6182名商家註冊加入接受電子錢包支行列，是一項令人感到鼓舞的發展。

他可以肯定的是，人民電子現金計劃將使消費者和本地商家受益，並將推動我國實現成為繁榮的數碼社會和經濟目標。