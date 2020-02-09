詐騙衛部逾80萬 前女官與助理控報假賬

（新山9日訊）前衛生局女官員與一名會計女助理串謀虛報假賬，一年來向衛生部偽造申索逾80萬令吉，今日面對49項提控，2名被告皆否認有罪，獲法官允準各別繳付5萬及6萬令吉保釋。

2名被告分別為柔州禮讓縣前衛生局官員查哈拉醫生（59歲）以及會計助理諾莎麗娜（34歲），據了解，她們是於2016年遭柔佛州反貪污委員會逮捕調查，並於今日在新山反貪污庭面控。

被告是於今早8時許現身法庭，其中，查哈拉是在一名親屬的陪同下坐著輪椅出庭聆訊。

案情顯示，2名被告是在2015至2016年期間犯案，並通過發出虛假付款憑證（baucer bayaran）一連詐取高達80萬7816令吉27仙的款項，與此同時，支付這筆款項的衛生部並未獲得任何藥物以外的物品供應。

***和5家供應商串通

根據柔州反貪污委員會的調查，被告也和5家供應商串通，以供應商借出的營業執照詐騙款項，供應商獲10%利潤，其餘90%則匯入被告的銀行戶頭。

今日，法庭通譯員分別用了35分鐘讀出2名被告的49項控狀，並且分5次將控狀一字一句念出，而被告否認每一項指控。

根據首個控狀，2名被告是於2015年3月2日在禮讓縣的衛生局，作為大馬政府的代理人，在知情下使用衛生部的付款憑證，向一家供應商支付一筆1萬8500令吉的款項，但其中卻有虛假的細節，即有關貨品實際並沒有提供給衛生部。

首被告查哈拉因此觸犯了2009年反貪污法令第18（偽造申索）條文，並可在同一法令下的24(2)條文被判刑；次被告諾莎麗娜則觸犯2009年反貪污法令第28(1)(c)（串謀）條文，並與同一法令下的第18條文同讀，同時可在同一法令下的24(2)條文被判罰。

一旦罪名成立，被告可被判處不超過20年監禁，或罰款不少於虛報數額的5倍，或1萬令吉，視何者為高。

2名被告皆有聘請律師代辯，其中，查哈拉的律師是顏上欽，諾莎麗娜的律師是西蒂哈斯麗娜。

1人患腸癌坐輪椅上庭

顏上欽為首被告求情時稱，其當事人於2019年3月被診斷患上腸癌，盡管已完成了化療療程，但目前還需要跟進觀察；此外，被告因為膝蓋疼痛，不久也將進行手術，因此今日才坐著輪椅上庭。

他也把被告的醫藥報告呈交給法官卡瑪魯丁，希望法官降低被告的保釋金。

另外，第二名被告則要求法官將保釋金定在5000令吉。

經過考量後，卡瑪魯丁允準首被告以5萬令吉及一名擔保人保釋，次被告則以6萬令吉及一名擔保人保釋，兩人的案件都定在3月15日過堂。

來自柔州反貪污委員會的檢控官為蘇海麗。