張念群：直至另行通知 ​暫緩中國留學生報名

（新山9日訊）教育部副部長張念群披露，教育部已於1月30日發出正式文告，暫緩中國新學生到我國報名留學的計劃。

根據文告，教育部暫停來自中國武漢及湖北省的學生在所有大馬教育機構登記就讀，直至另行通知，而來自中國其他地區的學生則可在相關教育機構的密切監督下，申請來馬就讀。

張念群今日到古來縣教育局為2020年家訪計劃主持開幕儀式後召開記者會時，針對近日新加坡決定把疾病暴發應對系統（DORSCON）應對級別從黃色調高至橙色表示，我國同樣針對新冠肺炎展開一系列的防疫措施。

訪華師生隔離14天

張念群說，教育部發出的指令都是在與衛生部討論後作出的決定，除了暫緩新留學生計劃外，教育部也下令任何在這期間到過中國的教師及學生，自行在家隔離14天。

“不僅如此，校內學生暫不進行戶外活動；但鄰國新加坡與我國的疫情有差別，新加坡人口較為密集。”

另外，張念群披露，教育部將待內閣商議後，決定是否協助將滯留在中國武漢以外的我國留學生帶回囯，同時給予最大的幫助將他們帶返家園。(LSL)

家訪計劃促進升學率

張念群提到，家訪計劃是於2019年在全國展開，以協助促進校方與家長、學生之間的聯系，尤其在計劃展開後，我國小學至中學的升學率有明顯的提升。

“根據數據，2018年的小學至中學升學率為96.81%，提升至2019年的98.42%。”

了解無法升學原因

她披露，少數無法順利升學的學生存在自身的背後原因，包括學校地點及家庭貧困等。

“2019年家訪計劃的數據顯示，全國共有6萬6586名學生，包括4萬158名小學生及2萬6428名中學生、5萬9739個家庭及10萬2488名教師參與。”

她說，教育部將會繼續努力工作，提升我國小學生升至中學的升學率。

出席家訪計劃開幕者尚有柔州教育局局長阿茲曼及古來縣教育局局長再納。