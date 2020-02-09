張念群：自行隔離14天 近期訪華者不准到校

（古來9日訊）教育部副部長張念群指出，任何人如果近期從中國回來，都不準許到學校上課或教書，必須在家自行隔離14天。

“大家不用擔心14天的隔離是否會影嚮學習進度。在這個非常時期，要用非常手段，讀書可以在家自行溫習，但根據條律凡是近期從中國回來的人，都必須自我隔離。”

張念群也是古來國會議員，她於昨晚為武吉峇都柏圖華小舉辦，邨內各社團協辦的“石山好過年”新春文娛盛會主持開幕，致詞時這麼指出。

勤洗手最有效防疫

她表示，希望最近鬧得沸沸揚揚的新冠肺炎能夠在最短的時間過去，大家在新的一年都健健康康。

她說，希望大家多註意衛生，據專家指出，最好的防疫方式就是勤洗手，因為我們的手接觸最多的細菌，尤其是碰到臉的時候，可能會因此受到感染。

她呼籲發燒、感冒、咳嗽的朋友，記得一定要自行隔離14天，同時戴上口罩。

她說，若沒有任何癥狀，戴口罩並非強制性，若要到人多的地方，戴口罩作為防疫未嘗不可，但更重要的是不要把戴口罩當成防疫最佳的糢式，因為最佳糢式是照顧好衛生及每天增加洗手次數。

她重申，不管大人或小朋友，在這個非常時期，對自己的健康、家人的健康、國人的健康須做更多的努力，共同照顧好個人衛生。

出席活動者包括籌委會主席韓淑慧、柏圖華小家協主席彭世文、校長劉世珍、行動黨古來市議員黨鞭黃勃揚及武吉峇都邨長黃衍森。