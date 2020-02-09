失聯近6年 近期或重啓搜尋MH370

（八打靈再也9日訊）馬航MH370班機失聯近6年後，近日有報告指，新一輪的搜尋行動將在幾個月內重新啓動。

據《今日自由大馬》引述英國《每日郵報》的報導披露，大馬政府和馬航MH370乘客家屬計劃委任美國海底勘探公司Ocean Infinity，展開新一輪搜尋行動。

透過碎片找新方向

報導提到，據澳洲新聞集團報告，官員希望透過飛機碎片和新的分析結果，為他們提供更清晰的搜尋方向。

報導聲稱，目前已發現了32個飛機碎片，相信都是屬於馬航MH370，而最後發現的碎片相信是飛機渦流發生器（penjana vorteks）的內部散熱片。

“如果碎片是MH370的尾翼，便可確定飛機引擎在墜機時已撞毀，這也意味著飛機墜落是在不受控制的情況下發生。”

“這同時支持了飛機嚴重墜毀的理論，但最後發現的2個碎片的檢測被拖延了2年，也尚未公布（相關結果）。”

報告提及，一名乘客家屬格蕾絲要求新的搜尋行動是在“悄悄與秘密的”情況下進行。大馬籍女律師格蕾絲在事故中失去了母親。

格蕾絲聲稱，他們成功推動這項努力，所以消息可（在今年）對外宣布。

她表示，交通部準備審核這項提議，我們將確保提議是合理的，且不會因一些糢糊的理由而被拒，因此，會在私下與當局商議，以確保一切順利。

Ocean Infinity首席執行員奧里威則表明，馬來西亞政府僅會接受“沒有收獲結果即免費”的搜尋行動建議。