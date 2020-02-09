穿女裝朝聖引討伐 網紅臉書直播道歉

（八打靈再也9日訊）早前因身穿女裝前往麥加朝聖而引發爭議的本地美容企業家兼網絡紅人努沙加，透過臉書直播方式，哽咽地向各方公開道歉。

此風波在紛擾一周後，他昨天透過Aliff Syukri Terlajak Laris臉書專頁直播，向被卷入風波的父母、孩子及朋友們致歉，同時也向各宗教局、宗教司及相關宗教人士請求原諒，並指本身並沒其他意圖。

據視頻所見，他戴著黑色頭巾，在餐桌上享用食物時，哽咽地向民眾說聲抱歉，期間更難過的流下眼淚，其友人即美容企業家拿督斯里阿里夫蘇克里則在旁不斷給予安慰。

他在畫面中提到，他在麥加及麥地那時，他除了想讓自己與真主阿拉更近一些外，並沒有任何意圖。

他表示，他只想借由朝聖，更深入了解宗教知識及進行伊斯蘭朝拜，因為他對宗教沒有太深入的知識。

“我要讓自己與真主阿拉更靠近，有時我會這樣想，他們這般懲罰我，究竟要的是什麼？若我以前便遠離宗教，他們是否要我放棄宗教？我很傷心。為什麼像我一樣的人沒資格到真主阿拉的所在地（rumah Allah）？”

“我感到很抱歉，我不能再說什麼了。我說得越多，之後就會受譴責。我不想說了，我真心的道歉。”

努沙加的性別此前已受到不少的熱議，日前因赴麥加朝聖時身穿女裝，並將照片上載到社交媒體Instagram，因而挑起穆斯林的不滿情緒，而首相署部長慕加希也批評及有意採取行動。

惟姐妹正義聯盟（Justice for Sisters）組織則要提醒當局，努沙加到沙地阿拉伯進行朝聖，真正需關註的是其人身安全與保障、侵犯隱私，而非努沙加的祈禱服飾。

此外，努沙加在阿里夫蘇克里到其住家拜會時也針對網民的批評澄清說，他在朝聖期間並沒一直攜帶手機，手機是由隨行工作人員攜帶，他朝聖時是專心祈禱朝拜的。

他在阿里夫蘇克里經營的TV Terlanjak Laris Youtube頻道中提到，他在朝聖前也已咨詢了朝聖團相關負責人。

惟正當他進一步講解在前往麥加及麥地那朝聖的過程時，卻遭阿里夫蘇克里打斷談話，後者當下也預告指，還有更多相關內容和詳情將在下一集內容中揭曉。