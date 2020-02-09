又是愛情包裹網購騙局 2男女損失逾萬元

（關丹9日訊）網絡騙案沒完沒了，關丹退伍女軍人誤墜愛情包裹騙局，損失6300令吉；另一名來自勞勿的水利灌溉局助理技工則墜入網購騙局，被騙5500令吉。

彭亨警方商業罪案調查組主任華茲爾指出，首宗騙案發生在關丹，48歲退伍女軍人透過社交網站交友，結果誤墜愛情包裹陷阱，損失6300令吉。

他指出，受害女子是於今年2月1日，在社交網站結識一名自稱莫哈末阿邁，來自美國的男子。

“男子較後向受害者披露，已郵寄手提電腦、馬來套裝（baju kurung）、首飾、手機及現金給受害者，並要求受害者支付郵費和郵寄現金的‘放行費’以獲取包裹。”

網上買車墜騙局

華茲爾指出，受害者於2月6日至8日期間，分4次共匯款6300令吉至兩個不同持有人的銀行戶頭，較後，男子再度要求受害者匯款6000令吉，但遭到受害者拒絕。

“受害者察覺上當，因此前往警局報案。”

華茲爾表示，另一宗網購騙局則發生在本月7日，29歲的勞勿水利灌溉局助理技工，在空餘時瀏覽大馬最大的電子市集網頁，並有意購買一輛售價1萬零500令吉的Myvi轎車。

“受害者較後透過社交媒體聯絡一名自稱凱文（Kelvin），在霹靂怡保工作的華裔男子，男子與受害者商討後，要求受害者支付500令吉訂金。”

他補充，受害者於下午3時26分，透過電子銀行轉賬進一家公司戶頭，較後男子再要求受害者付錢以購買轎車，於晚上10時左右，受害者再度轉賬5000令吉至另一名男子的戶頭。

“受害者在2月8日早上11時30分，前往店鋪取車，被告知沒有凱文這名員工，也沒有相關Myvi轎車，受害者嘗試聯絡凱文，但無法取得聯系，因此懷疑被騙。”