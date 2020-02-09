中3省23市居民不得來馬 擴大禁入境

（吉隆坡9日訊）副首相拿督斯里旺阿茲莎宣布，除了中國湖北省外，我國將會進一步擴大限制浙江省和江蘇省的游客入境大馬。

也是國家天災管理委員會主席的她聲稱，隨著中國頒布封城禁令，馬來西亞將限制湖北省的16個城市（包括武漢市）、浙江省5個城市和江蘇省2個城市的居民入境。

湖北省的16個城市包括武漢市、黃岡市、鄂州市、孝感市、隨州市、荊州市、宜昌市、荊門市、黃石市、鹹寧市、十堰市、仙桃市、恩施市、天門市、潛江市和襄陽市；浙江省5個城市則是杭州市、溫州市、台州市和寧波市、樂清市；江蘇省則為南京市和徐州市。

她今早出席由馬來西亞華人穆斯林協會（MACMA）、伊斯蘭發展局（JAKIM）、聯邦直轄區伊斯蘭局和伊斯蘭宣教基金會等單位聯辦的新春開放門戶活動後提到，目前我國已限制包括武漢在內的中國23個封鎖城市居民入境。

無需限制所有華客往返

她解釋，有鑒於情況仍受控制，我們無需限制所有中國人民往返大馬，除了3個已被封城的省份。

“中國政府是在1月27日落實封城措施，對包括武漢市在內的湖北省中國游客實行旅行禁令，如今已擴大旅行限制至其它2個地區，即浙江省（5個城市）和江蘇省（2個城市）。”

旺阿茲莎強調，政府將要求移民局收緊限制所有曾到訪湖北、浙江和江蘇游客的入境。同時，不管是什麼國籍，只要曾前往湖北、浙江和江蘇地區的游客，在14天內都不能進來我國。

她披露，政府也要求在新山蘇丹依斯幹達大廈（BSI）和蘇丹阿布峇卡大廈（KSAB）工作的衛生部及移民局加強控制，並給予入境的民眾適當建議。

出席上述新春開放門戶活動的包括掌管宗教事務的首相署部長拿督斯里慕加希和馬來西亞華人穆斯林協會（MACMA）主席拿督葉永興。（TKM）（吉隆坡9日訊）副首相拿督斯里旺阿茲莎宣布，除了中國湖北省外，我國將會進一步擴大限制浙江省和江蘇省的游客入境大馬。

也是國家天災管理委員會主席的她聲稱，隨著中國頒布封城禁令，馬來西亞將限制湖北省的16個城市（包括武漢市）、浙江省5個城市和江蘇省2個城市的居民入境。

湖北省的16個城市包括武漢市、黃岡市、鄂州市、孝感市、隨州市、荊州市、宜昌市、荊門市、黃石市、鹹寧市、十堰市、仙桃市、恩施市、天門市、潛江市和襄陽市；浙江省5個城市則是杭州市、溫州市、台州市和寧波市、樂清市；江蘇省則為南京市和徐州市。

她今早出席由馬來西亞華人穆斯林協會（MACMA）、伊斯蘭發展局（JAKIM）、聯邦直轄區伊斯蘭局和伊斯蘭宣教基金會等單位聯辦的新春開放門戶活動後提到，目前我國已限制包括武漢在內的中國23個封鎖城市居民入境。

無需限制所有華客往返

她解釋，有鑒於情況仍受控制，我們無需限制所有中國人民往返大馬，除了3個已被封城的省份。

“中國政府是在1月27日落實封城措施，對包括武漢市在內的湖北省中國游客實行旅行禁令，如今已擴大旅行限制至其它2個地區，即浙江省（5個城市）和江蘇省（2個城市）。”

旺阿茲莎強調，政府將要求移民局收緊限制所有曾到訪湖北、浙江和江蘇游客的入境。同時，不管是什麼國籍，只要曾前往湖北、浙江和江蘇地區的游客，在14天內都不能進來我國。

她披露，政府也要求在新山蘇丹依斯幹達大廈（BSI）和蘇丹阿布峇卡大廈（KSAB）工作的衛生部及移民局加強控制，並給予入境的民眾適當建議。

出席上述新春開放門戶活動的包括掌管宗教事務的首相署部長拿督斯里慕加希和馬來西亞華人穆斯林協會（MACMA）主席拿督葉永興。

副揆：疫情受控制 我國沒續出現人傳人

副首相拿督斯里旺阿茲莎表示，大馬目前是累積16宗新冠肺炎確診的病例，其中2宗確診患者已獲准出院，證明患者可在良好藥物治療下康復出院。

她發文告強調，我國新冠肺炎疫情目前仍在控制範圍，沒持續出現人傳人的跡象。

她昨日也主持了國家天災管理委員會有關新冠肺炎的特別會議，出席者包括通訊及多媒體部長哥賓星、衛生部長拿督斯里祖基菲里和外交部長拿督賽富丁等。

她聲稱，迄今並沒有散發病例，也沒死亡病例。

“衛生部將通過世界衛生組織、東盟國家和國際衛生條例（IHR）繼續監測新冠肺炎的最新進展。”

另外，旺阿茲莎補充，在107名從武漢返國的大馬公民之中，有2人因出現癥狀而無法通過檢疫檢驗，如今已在醫院接受治療；另外105人在國家天災管理機構（NADMA）、衛生部和其他相關機構的協調下處於良好狀態。