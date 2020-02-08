檳城慶典之喜迎元宵 齊聚拋柑盼覓良緣

（檳城8日訊）農曆新年近尾聲，由檳州政府舉辦的“檳城慶典之喜迎元宵”活動今晚在舊關仔角草場熱鬧舉行，不少單身男女從傍晚開始就迫不及待在主辦方準備的“拋柑池”中拋柑及撈柑，希望尋覓好姻緣！

檳州首席部長曹觀友在傍晚7時抵達舊關仔角，也率領國州議員，與檳州中華總商會成員聚集在“拋柑池”連續拋出多粒甜柑，不少民眾則試圖“沾光”，緊隨首長身後拋柑。

元宵節也是東方情人節，按傳統，女生會在柑上寫下個人資料後扔進海里，男生則用長杆隨機撈柑，藉此締結良緣。

檳城華人公會今年出動兩輛花車及兩輛巴士，來自全國各州的百名峇峇娘惹從公會出發，途徑市區後在傍晚7時30分抵達舊關仔角的檳島市政廳前，以靚麗歌舞與民喜迎元宵。

新型冠狀病毒疫情並未影響民眾的心情，現場只有少數參與者自備口罩，主辦方也在活動入口處設立攤位，免費提供免費口罩和消毒液，更有工作人員向民眾示範口罩正確戴法，防疫工作做到足。

檳州首席部長曹觀友致詞時提到，隨著新型冠狀病毒疫情蔓延，州政府曾考慮取消大寶森節及元宵節等大型慶典，但最終仍謹慎完成所有活動。

他感謝民眾的積極配合，讓州政府及各單位一起克服疫情危機，讓州內多場大型活動順利進行。

檳城州旅遊、藝術、文化與遺產委員會主席楊順興說，原本邀請中國蘭州及山東青島舞蹈團參與慶典演出，無奈爆發新冠肺炎疫情，該舞蹈團如期抵檳而被迫取消演出。

他說，主辦方在活動上為民眾準備了口罩和消毒液，工作人員也確保每張餐桌使用消毒清潔劑擦拭。另外，現場也備有“希望之樹”，供參與者寫上願望，為在前線抗疫的醫護人員打氣。

當晚慶典節目接連上演，包括日落洞華小帶來的舞蹈表演、馬來傳統民族舞蹈、擊鼓樂、恆毅中學帶來的武術表演及馬六甲娘惹舞蹈等，市政廳前的道路兩旁則設立各種特色小吃攤格，讓國內外參與者嘗遍美食。

每年元宵慶典少不了煙花表演，在晚上10時10分，由檳州中華總商會贊助的煙花大匯演開始上演，在時長8分鐘的絢爛煙花下，今年的元宵慶典宣告落幕！

出席者尚有首長夫人陳蓮枝、峇都蘭樟區州議員王耶宗、檳州中華總商會會長拿督斯里方炎華、副會長拿督溫永文及董事拿督斯里黃賜興等。