或限制獅城人入境 副揆：將商提升抗疫級別

（布城8日訊）副首相兼國家天災管理委員會主席拿督斯里旺阿茲莎指出，政府會和相關方面討論限制新加坡人民入境的措施，同時，我國將會盡快針對新加坡提升抗疫級別，跟新加坡方面展開討論。

她表示，新加坡的情況與我國不同，我國方面會關註散發病例（Sporadic Cases），希望避免出現本土感染的情況，尤其是沒有出國和接觸過中國人的人民。

“我們會討論限制新加坡人民入境的措施，畢竟首名確診的大馬患者是從新加坡回來的，但是也必須考量到有很多大馬人民在新加坡工作。”

武漢婦中招 再增1確診

她今日在衛生部召開每日例行新冠肺炎最新發展記者會時表示，我國再新增1宗新冠肺炎確診病例，患者是來自中國武漢的67歲婦女，目前在吉隆坡中央醫院隔離和就診，情況穩定。

她稱，新增確診的婦女是第14宗確診病患朋友的母親。

大馬目前累積16宗新冠肺炎確診病例，12人為中國人，4人為大馬公民。同時，在這16宗確診病例中，7宗是調查病例（PUI），7宗是密切接觸者，2宗是撤僑的國人。

“12名確診的中國籍患者當中，第6宗確診病例的4歲女童經於2月4日出院，第4宗病例的40歲男性患者經過兩次重複檢驗，結果皆呈陰性，目前正在等待第三次檢驗的結果，若呈陰性便能在近日獲準出院。”

她說，這名男患者於1月25日確診，患有肺炎，醫方使用治療愛滋病毒的抗逆轉錄病毒藥物（Antiretroviral）給他醫治。他對此藥物的反應良好，目前在柔佛柏邁醫院隔離和就醫。

她指出，共有6宗案例，即第1、3、5、7、8和10宗病例的中國籍患者已進行首次重複檢驗，結果皆呈陰性；另4宗病例，即第2、14、15和16宗病例的中國籍患者則還在接受治療，情況穩定。

“院方將持續給予治療，直到他們兩次的重複檢驗結果都呈陰性。”

旺阿茲莎表示，12名中國籍患者中，第1、2、3和5宗病例患者是新加坡首宗確診患者的家屬。4人目前都在雙溪毛糯醫院就診。

“其中3人，即第1、3和5宗案例的患者已進行首次的重複檢驗，結果是陰性。另外1人，即第2宗病例的患者還在接受治療，直到檢驗結果呈陰性。”

她稱，4名確診的我國公民，院方將在近期內對他們進行重複檢驗，其中2人將在周一進行檢驗。

出席者包括衛生部長拿督斯里祖基菲里、外交部長拿督賽富丁、通訊及多媒體部長哥賓星、衛生總監拿督諾希山和移民局總監拿督凱魯。

至今336宗調查病例 213人是國民

旺阿茲莎表示，從1月10日至2月8日，共有336宗調查病例（PUI），其中213人是大馬公民，115名是中國籍人士，澳洲、孟加拉、印尼、加拿大、韓國、約旦、巴西和泰國各1人。

她說，有7人證實陽性，306人是陰性，23人還在等待檢驗結果。

“截至今早10時，追蹤密切接觸的個案共有96人，結果顯示7人呈陽性、84人呈陰性，5人還在等在檢驗結果。”

至於會否擴大限制中國人入境，她指出，世界衛生組織並沒有相關建議，我國的情況也在控制之中。

酒店業中小企受沖擊大

旺阿茲莎指出，我國商業領域受到新冠肺炎嚴重沖擊，尤其是酒店業和中小型企業，面對嚴重虧損。

不過，政府目前並未收到本地商家的正式投訴。

“正式的沒有（因新冠肺炎影嚮的投訴），但是，酒店業、中小型企業和住宿領域確實受到沖擊。”

此外，她說，我國也面對入境訪客下降的問題，從23萬人下降的4萬1000人。