PDF地點獲批後 萊納斯再申請環評

（關丹8日訊）萊納斯表示，該公司已成功獲得彭亨州政府批准使用州內地段（武吉吉丹）以興建稀土廠永久廢料儲存設施（PDF），接下來則是向原子能執照局( AELB)提呈申請，以進行另一階段的環境評估報告。

萊納斯人力資源及社區組副主席咪咪雅富珊聲稱，一旦各項程序完成，建PDF計劃最終程序是否獲得通過，將由聯邦政府定奪。

“待一切程序解決之後，萊納斯才能動工建設，整個過程是循序漸進地完成。”

她今早在彭亨關丹雅姆療養院出席由萊納斯舉辦的新春活動，受詢時如此表示。

推展“萊納斯事實”網站

在今早這項新春活動上，萊納斯也正式推展“萊納斯事實(lynasfacts.com) ”網站。 這項推展禮由馬來西亞萊納斯稀土廠董事經理拿督馬沙阿末以及咪咪雅富珊共同主持。

咪咪雅富珊說，這個網站供民眾查詢一切關於萊納斯稀土廠的開發、運營數據及參考資料，以抗衡外界對於該公司的不實指控。

該網頁將展示有關大馬萊納斯運營的可靠資訊，讓心存疑問人士登入網頁，以便更仔細地了解整個發展過程。

“網頁中也列出第三方環境評估，以及原子能執照局、稀土廠運作及廢料管理評估執行委員會等機構評論，每項說法都具有科學數據證明，都是屬於準確和真實的信息。”

她說，網頁展示的資料包括：萊納斯擁有良好安全記錄、稀土廢料管理計劃、如何對大馬經濟及人民帶來共同繁榮貢獻、在公司工作的人士，以及公司對可持續發展的承諾。

“根據希盟政府2018成立的稀土廠計劃審查委員會報告建議條件，其中一項是要求萊納斯必須在獲延長營運執照6個月內，獲得州政府批准建PDF的使用地段的同意書。

“希望民眾通過此網頁，能更清楚了解萊納斯，任何回饋意見都可在其他管道如官方網頁、臉書等平台提出。”

她也表示，公司曾接受4項審查，結果都是證實此營運具低風險且符合法規。 而國際原子能構於2014年的報告結論，也指反對萊納斯稀土廠繼續運作的人士，所擔心的恐懼並不具任何科學證據支持