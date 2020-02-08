手術後複診無事 第5年複發 癌婦求25萬救命

（吉隆坡8日訊）2014年被診斷患上乳癌初期，婦女在政府醫院進行切除手術後沒有進行任何化療，2014年至2017年期間的定期複診也被告知一切正常，但2017年杪開始出現呼吸困難、胸口不適，輾轉求醫超過一年才被確診乳癌複發至第四期，且癌細胞已經擴散至肝髒，晴天霹靂的消息讓一家五口哭成淚人，向公眾急求25萬令吉醫藥費救命。

這名婦女為43歲的陳瑞瑩，來自柔佛州笨珍，為一名家庭主婦。她在2017年感到不適後，屢次到政府醫院求診都被告知健康無礙，直至到診所進行健康檢查發現癌細胞指數偏高，肝髒出現異常，續到私人醫院進行檢查，才赫然發現乳癌複發，必須立刻入院治療，倘若繼續在政府醫院等待排期，可能危及性命。

她今日在晨光愛心隊長李傑文陪同下，召開記者會向公眾求助。她說，她是於2014年確診乳癌初期，到政府醫院進行切除手術後無進行任何化療，在2014年至2017年期間，她也每隔三個月或半年到醫院複診，醫生都告知一切正常。

她說，她在2017年杪開始出現胸口不適、悶痛、難以入眠且呼吸不順的癥狀，到政府醫院求診，醫生僅是為她檢查心髒，確認心髒沒有問題。

沒聯想癌癥複發可能性

陳瑞瑩說，由於缺乏醫藥常識，她一直都沒有聯想到癌癥複發的可能性，而僅以為本身可能過於勞累而已。

“醫生一直說我沒事，說我心髒很正常，叫我回家休息；可是我一直覺得很辛苦，感覺好像要不行了。”

陳瑞瑩指出，她後來自行到診所進行身體健康檢測，報告顯示她的癌細胞指數異常，她逐到另一家位於峇株巴轄的私人醫院求醫，當醫生按壓到肝髒位置的時候她感到強烈的疼痛，照了X光片後，醫生發現肝髒有出現黑影，斷定情況嚴重，建議她要盡快醫治，不能再拖延病情。

她表示，她先是到新山中央醫院求診，但病患實在太多，需要排期很久才能做檢驗，結果她又驅車到吉隆坡中央醫院，但是同樣需要排期。

她說，她就在等待排期中過了年餘，唯隨著胸口情況不斷惡化，為求保命，她逼於無奈舍棄政府醫院轉而向收費高昂的私人醫院求助。

她說，直到半年前，在私人醫院為她進行正子電腦斷層掃描（PET-CT）後，才確診患上癌癥第四期，且癌細胞現已擴散到了肝髒，必須立刻進行治療。

陳瑞瑩迄今已在私人醫院接受化療長達7個月，化療次數19次，總共耗了逾8萬令吉的醫療費用。這筆醫藥費經掏空其家里的儲蓄，同時也向親友們借了不少錢。

其中，《光明日報公益金》早前也捐助了2萬5000令吉的醫藥費予陳瑞瑩。

3孩子求學中 靠夫薪水撐一頭家

陳瑞瑩與丈夫曾少華（46歲，巴士司機）育有三名仍在求學期的孩子，分別是17歲的元升、12歲的康榮及11歲的儀姵，一家五口生活全靠丈夫賺取每月2000元新幣勉強支撐，日子雖不富裕，卻也溫馨知足。

然而，這份幸福生活如今卻被攪的天翻地覆，當媽媽在八打靈再也的醫院接受化療，勇敢抗癌的時候，遠在南馬家鄉的三名孩子只能無助的偷偷躲在房里啜泣，擔心媽媽隨時有不測。

曾少華紅著眼眶說，這個消息來得太突然了，因為他們完全沒有預想過是癌癥。“雖然之前妻子一直感到不舒服，但醫生都說沒有事，我們也四處求醫，卻要用了整年餘的時間才找到答案。”

在旁的妻子和三個孩子不斷擦拭著眼淚，他撫了撫妻子的肩膀說道：“很擔心（妻子），可以做的我們都做了，只能勇敢面對。”

曾少華表示感謝親戚朋友這期間的體諒，在妻子化療期間也有幫忙照顧其孩子。

可是，他說，抗癌之路仍很漫長，他們已經走投無路，只能向公眾籌款，懇求大眾能夠行行好捐助醫藥費，讓妻子能夠度過難關，繼續當孩子們生命中永遠屹立不倒、遮風擋雨的媽媽。

怕失去媽媽 3孩子向大眾求助

“求求哥哥、姐姐、叔叔、阿姨，救救我們的媽咪。”三個孩子深怕失去母親，急得淚灑記者會現場，甚至還擔心自己會否因為說錯話而連累媽媽籌款失敗，乖巧的讓人心疼。

已就讀中學的大兒子元升難過表示，他會偷偷躲起來哭，媽媽不在家的時候，他都會和婆婆一起照顧弟弟妹妹，所幸弟妹都很聽話。

盡管陳瑞瑩的小兒子康榮和小女兒儀姵年紀尚幼，但卻非常懂事，明白這場病仗隨時會帶走媽媽，在聆聽媽媽發言時，他們也在旁默默的掉淚，平時在家也和哥哥一樣會偷偷哭泣和擔憂。

體重從56公斤暴瘦至43公斤的陳瑞瑩強行壓抑情緒表示，她也想過萬一自己撐不過，身後事的安排。“我想過孩子以後孩子應該會分別給自己的幾個姐妹看顧，畢竟自己的媽媽一個人照顧不來。”

不過，她一直抱持堅強的意志，希望能夠盡早擊敗癌魔，恢複健康。

只透過2報章進行籌款

晨光愛心隊長李傑文指出，許多民眾在看見籌款新聞後，都會質疑為何病患不要到收費廉宜的政府醫院治療，但事實是，這些病患都是因為在政府醫院得不到及時的救治，才會逼於無奈轉到私人醫院保命。

“俗話說，有頭發的話，誰想當禿頭？而陳瑞瑩一家是真的在花光了積蓄，走到山窮水盡了，才會向公眾籌款。”

他強調，陳瑞瑩只透過本地兩家中文報章進行醫藥費籌款，即《光明日報公益金》以及中國報《慈愛人間》，並沒有透過任何個人或民間組織籌款，呼籲民眾在做善事時要謹慎，避免讓網絡老千得逞。

他說，所有的款項都會匯到各報館的基金會賬戶，網上若出現私人銀行賬戶一律都是假戶口，公眾受促免受騙。

捐款方法

網上轉賬：銀行戶口 UOB -1723055356 (Guang Ming Ribao Sdn.Bhd. Charity Fund )

支票抬頭註明: Guang Ming Ribao Sdn.Bhd (Charity Fund )

詳情請瀏覽網址:http://www.guangming.com.my/donation/