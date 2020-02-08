疫情升級橙色警報 獅城大馬人觀望看待

（檳城、大山腳8日訊）新加坡將新型冠狀肺炎疫情升級至橙色警報，許多在新加坡工作的大馬人，目前抱持著觀望態度看待獅國的疫炎，也不會因為擔心徬徨而回國避疫。

不過，隨著新加坡政府將疫情警戒升級後，確是掀起購干糧的現象。在新加坡從事會計師的陳小姐（30歲）說，她今日到附近購物廣場購買日常用品，必須排隊2個小時才可以順利付款，人潮相當多。

一窩蜂搶購干糧

她指出，在新加坡政府頒布橙色警報後，她仍會照常工作，其實許多人去搶購日常所需的物品，是因為人民對于政府突然把疫情升級而感到慌張，害怕沒有貨源，才會一窩蜂搶購。

李小姐：防範意識低 獅城人鮮少自覺戴口罩 來自檳城的李小姐在新加坡工作了5年，她說，新加坡政府宣布疫情升為橙色警報後，確是引起民眾恐慌。昨晚她看到在地鐵站附近及超市，都掀起搶購干糧的熱潮，到午夜12時仍大排長龍。 她說，不少超市已經貼出告示，稱超市正在補貨，尤其是日常用品、干糧及清潔用品貨櫃。 她也說，雖然當局在地鐵站、超市及住宅區範圍貼有告示，提醒民眾戴口罩，但獅城民眾防範意識太低，鮮少自覺戴口罩出門。 “在超市搶購的人潮，每10人只有1人會自覺戴口罩。” 她說，新加坡政府有規定，從中國返新的人需自行隔離14日才能出外活動，不少公司也會直接向供應商購買口罩和消毒洗手液，如今隨著疫情警戒升級，政府開始控制供應量，各公司提供的口罩及消毒洗手液已經不足。 “有少數民眾相信政府會有信心應對這次的疫情，也會為人民提供足夠的物資，所以不會產生恐慌。” 李小姐是工程師。她說，在獅城工作的5年來，只有遇到長假才會抽空回檳城與家人相聚。雖然疫情警戒升級，但是為了生活，她也不可能申請假期返回檳城靜候疫情受控後才回新加坡工作。 “還是要繼續上班、吃飯、下班，生活作息沒改變，但會開始在人潮多的場合戴口罩保護自己。” 李小姐剛從檳城返回新加坡。她說，從檳城入境新加坡時，會有警員在測量體溫及提醒民眾戴口罩，做足防護措施。 陳來旺：上班族仍照常上班 在新加坡從事零件行業的陳來旺則說，雖然新加坡政府把級別提升至橙色，就如當初非典型肺炎的級別，但新加坡的上班族及學生仍照常上班及上課。 目前剛抵達美國工作的他提及，在新加坡的太太告知，許多購物廣場的日常用品被搶購一空，令人擔憂。 根据陳來旺傳給本報，有關新加坡政府對抗疫情的級別分類，橙色級別屬于疫情嚴重，容易人傳人，但未在新加坡廣泛傳播，處于受控的情況。 至於在當地咖啡店任職送貨員的檳城人林月甄說，如果新加坡情況嚴重，政府會停課，但目前情況是人民自己先恐慌。 她說，新加坡政府在防疫上做得很好，特別小販中心的衛生情況，廁所每天都會消毒和供洗手液，且自宣佈疫情升級橙色後，反而帶動外賣生意，因為人民現在都不敢出街吃東西。 李文材：人傳人疫情可控制 暫不隔絕與獅城交易 （怡保8日訊） 新加坡政府昨日將新型冠狀肺炎疫情警戒級別提升至橙色級別，衛生部副部長李文材指出，我國政府相信新加坡有能力控制新冠肺炎病毒本土人傳人的現象，因此我國暫時不需要與新加坡的旅游與交易隔絕。 李文材今早在怡保昆侖澤羅興都廟出席大寶森節慶典時，作出回應。 他說，目前政府的最主要目的，是希望能夠遏制新冠肺炎病毒進入社區，即時無法遏制，至少也要將疫情控制在特定的聚落。（TTK)