六代同堂遺下80子孫 百歲老人往生辦喜喪

（太平8日訊）向來身體健康的十八丁過港長者蔡瑞蔭，日前突然氣喘入院後於昨日淩晨往生，享年積潤101歲，遺下約80名子孫，其家人決定依據閩南人的習俗為她辦“喜喪”。

蔡瑞蔭於1925年在十八丁誕生，過後便一直在當地生活，直至終老。她也是曾在2006年奪得世界閩南歌曲創作比賽冠軍歌手蔡銘國的大姑。

蔡瑞蔭的長子呂良和受詢時說，母親雖然已接近100歲，但一生身體健康沒有病痛，而且自已打理生活起居，包括洗衣及清理房屋等。

他說，母親在本月5日因為氣喘被送往太平醫院救治，醫生過後發現其肺功能已喪失，必須依靠呼吸系統維生，而在7日淩晨3時許母親便病逝了。

生活簡單不挑食

“母親的生活相當簡單，每天早餐只吃幾塊餅乾配咖啡烏，不吃其他面食，中午則是吃粥，晚上便吃飯，不會挑食。而宵夜時卻喜愛吃紅豆冰及冰淇淋。”

呂良和說，根據閩南人的風俗，只要年齡超過80歲健康往生，而且子孫侍奉盡孝，以及有5代同堂，便可以辦喜喪，而母親都符合這些條件，而且已有6代同堂。

他說，如果根據身份證的出生日期，母親是在1925年2月20日誕生，但當時因為遲了2年餘才報生，因此目前的年齡應該是98歲。

他指出，母親的遺靈將停柩在過港，在最後一晚才移至十八丁，並於本月11日舉殯，遺體在太平山莊焚化。

“在舉殯當天，我們將以兩條百尺紅布當成龍，然後由子孫們拉著出殯，此外，子孫們都穿紅衣，玄孫則穿橙衣。”

蔡銘國說，其大姑向來感性及樂觀，經常與小輩們談天開玩笑，相信是因為開朗因此體強少病。

他指出，其大姑也非常關心子孫，她平時約10時便睡覺，但如果孫兒外出大門沒有上鎖，她便會不放心，並會一直等到孫子返家後才睡覺。

“她也不會避忌，本身多年前便選擇了壽衣及靈位。”