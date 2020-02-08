中東和平計劃漠視巴國人權 ​敦馬促特朗普辭職

（八打靈再也8日訊）首相敦馬哈迪建議美國總統特朗普，就最近漠視巴勒斯坦基本人權的中東和平計劃（The Deal of Century）辭職，並希望美國人民接下來作出更好的選擇。

他今日在第三屆聖城（Al-Quds）議員聯盟大會後的記者會上，受詢及以色列和巴勒斯坦目前的局勢，對特朗普有何建議時發表談話。

他披露，以色列未與巴勒斯坦事先商議，就自行擬定和平計劃。

不滿允以國控制定居點

他以不點名方式，指美國有人運用外國勢力來贏取選舉，美國人卻還能接受，如果大馬發生類似美國濫用決策來影嚮選舉結果的話，當事人就會遭受對付。

他說，這關乎公平和正義的問題，與穆斯林或非穆斯林課題無關；而他認為日本和韓國也應關註巴勒斯坦人。

今年1月28日，美國總統特朗宣布中東和平計劃，允許以色列完全控制定居點，並承認耶路撒冷歸屬以色列，計劃中還包括建立一個巴勒斯坦國。

馬哈迪強調，大馬政府無法接受這種不公正的計劃，而且在經過7個世紀後，涉及“兩國解決方案”的其中一方得以發聲，而巴勒斯坦人則被排擠掉，他們只能繼續為和平、爭取主權國而鬥爭，這是令人感到十分失望。

他說，中東和平計劃只會導致中東地區發生更多沖突，並激怒全球數十億的人。

他表示，大馬希望與所有的國家交朋友，不論其意識型態我們都給予尊重；而大馬將繼續反對不公，為受壓迫的一方發聲。

冀多元宗教角度談以巴課題

國會下議院議長丹斯里莫哈末阿里夫指出，在以色列和巴勒斯坦的課題上，人們一般會以宗教的角度來看待，大馬國會可以嘗試通過多元宗教和文化的背景，協助改變其他國家國會議員在此課題上的固有想法。

他出席大會後受詢時表示，國會早已成立跨政黨國會核心小組（Caucus）和大馬-巴勒斯坦友誼組織，以便能更了解巴勒斯坦在以巴課題中所面對的問題，並為此作出努力。

“這個小組是跨宗教和文化的，有華人、印度人，不只是穆斯林，其他宗教如基督教徒、佛教徒和興都教徒都會聆聽有關巴勒斯坦的問題。這是馬來西亞的長處，所以我希望小組可以加強在此課題上的努力。”

他認為，我國可以做出更多努力，說服其他國家的國會議員，讓他們了解發生在巴勒斯坦的問題。